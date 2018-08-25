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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Торецьку відновили водопостачання

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В ніч на 25 серпня у Торецьку відновили водопостачання
В ніч на 25 серпня у Торецьку відновили водопостачання / фото з соцмереж

У Торецьку відновили централізоване водопостачання, яке 24 серпня було припинене через пошкодження на Горлівській фільтрувальній станції № 2.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави Військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник.

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Вночі було відновлено електропостачання Горлівської фільтрувальної станції. Вода повернулася в Торецьку!
– зазначив він.

Додамо, що у Військово-цивільній адміністрації Торецька причиною пошкодження Горлівської фільтрувальної станції № 2 назвали бойові дії.

Нагадаємо, у 70-тисячному Торецьку Донецької області 24 серпня припинили централізовану подачу води.

 

 

 
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 канал
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