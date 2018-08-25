У Торецьку відновили водопостачання
У Торецьку відновили централізоване водопостачання, яке 24 серпня було припинене через пошкодження на Горлівській фільтрувальній станції № 2.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави Військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник.
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Вночі було відновлено електропостачання Горлівської фільтрувальної станції. Вода повернулася в Торецьку!
– зазначив він.
Додамо, що у Військово-цивільній адміністрації Торецька причиною пошкодження Горлівської фільтрувальної станції № 2 назвали бойові дії.
Нагадаємо, у 70-тисячному Торецьку Донецької області 24 серпня припинили централізовану подачу води.
Джерело: 24 канал
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