В Украине 30 марта начинаются масштабные проверки пожарной безопасности общественных заведений

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 30 марта марта начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей – кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстро", – сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман отметил, что такие проверки должны быть системными.

"Если кто-то в погоне за дополнительной гривной хочет захламлять свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают возможность эвакуации, с ними надо жестко поступать. Выполнили требования – будем благодарны. Не выполнили – будем жесткими, – отметил Владимир Гройсман. – Хотел бы, чтобы родители с детьми спокойно посещали развлекательные центры и не переживали. Или отпускали детей в кинотеатр и не думали о том, что там может что-то случиться".

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Со своей стороны Председатель ГСЧС Николай Чечеткин подтвердил, что проверки начнутся уже завтра, 30 марта, и будут проходить по всем общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала.

Там, где будут серьезные нарушения, наша позиция будет бескомпромиссной,

– сказал Николай Чечеткин.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.