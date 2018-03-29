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В Украине 30 марта начинаются масштабные проверки пожарной безопасности общественных заведений

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В Украине 30 марта начинаются масштабные проверки пожарной безопасности общественных заведений
В Украине 30 марта начинаются масштабные проверки пожарной безопасности общественных заведений / vip.volyn.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 30 марта марта начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей – кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстро", – сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман отметил, что такие проверки должны быть системными.

"Если кто-то в погоне за дополнительной гривной хочет захламлять свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают возможность эвакуации, с ними надо жестко поступать. Выполнили требования – будем благодарны. Не выполнили – будем жесткими, – отметил Владимир Гройсман. – Хотел бы, чтобы родители с детьми спокойно посещали развлекательные центры и не переживали. Или отпускали детей в кинотеатр и не думали о том, что там может что-то случиться".

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Со своей стороны Председатель ГСЧС Николай Чечеткин подтвердил, что проверки начнутся уже завтра, 30 марта, и будут проходить по всем общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала.

Там, где будут серьезные нарушения, наша позиция будет бескомпромиссной,
– сказал Николай Чечеткин.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман ГСЧС
Источник: 24 Канал
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