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В Україні 30 березня розпочинаються масштабні перевірки пожежної безпеки громадських закладів

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В Україні 30 березня розпочинаються масштабні перевірки пожежної безпеки громадських закладів
В Україні 30 березня розпочинаються масштабні перевірки пожежної безпеки громадських закладів / vip.volyn.ua

Державна служба з надзвичайних ситуацій 3 30 березня розпочинає масштабні перевірки закладів масового скупчення людей на предмет виконання вимог безпеки, передусім пожежної.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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"Рішення, яке ми ухвалили, дає можливість провести перевірки всіх місць масового скупчення людей – кінотеатрів, ТЦ, шкіл, садочків. В повній координації з місцевою владо це треба зробити якомога швидко", – сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Володимир Гройсман зазначив, що такі перевірки мають бути системні.

"Якщо хтось в гонитві за додатковою гривнею хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації, з тими треба жорстко поступати. Виконали вимоги – будемо вдячні. Не виконали – будемо жорсткими, – зазначив Володимир Гройсман. – Хотів би, аби батьки з дітьми спокійно відвідували розважальні центри і не переживали. Або відпускали дітей в кінотеатр і не думали про те, що там може щось трапитися".

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Зі свого боку Голова ДСНС Микола Чечоткін підтвердив, що перевірки розпочнуться вже завтра, 30 березня, і проходитимуть по всіх громадських закладах в режимі додаткового тренування персоналу.

Там, де будуть серйозні порушення, наша позиція буде безкомпромісною,
– сказав Микола Чечоткін.

Нагадаємо, 25 березня у російському місті Кемерові сталася пожежа у торговому центрі ". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Новини України ДСНС Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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