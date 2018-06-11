В Украине будут действовать жесткие правила относительно управления беспилотниками

Государственная авиационная служба ввела ограничения для дистанционно пилотируемых воздушных судов, вес которых не больше двух килограммов.

Об этом сообщается в опубликованном Временном порядке использования воздушного пространства Украины.

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Речь идет о том, что для осуществления полетов беспилотников государство не требует получать специальные разрешения или уведомлять учреждения, однако необходимо придерживаться определенных требований.

В частности, разрешается осуществлять такие полеты только днем.

Запрещается летать над объектами, которые находятся под охраной Минобороны, МВД, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, УДО, пограничной службы и других военных и правоохранительных органов.

Летать беспилотникам запрещено над территориями СИЗО, колоний и исправительных центров.

Также запрещается совершать полеты над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, складами горючего, нефти, газа и других опасных веществ и жидкостей.

Добавим, что разрешается пересекать центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения и линии электропередач.

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В перечень мест запрещенных для полетов вошли также места катастроф, полицейские зоны, места проведения специальных операций и зоны, "определенные для обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана".

Во Временном порядке использования воздушного пространства Украины определяются максимальная скорость полета (160 км/ч), высота (50 м), расстояние от пилота (не более 500 м) и расстояние до посторонних лиц: не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет – не ближе 50 метров, для групп свыше 12 человек – не ближе 150 метров.

В документе отмечается, что лицо, которое осуществляет управление беспилотником обязано всегда прекращать полет БППС по требованию представителей правоохранительных органов или военных формирований, образованных согласно действующему законодательству Украины, если:

– они считают, что БППС угрожает интересам национальной безопасности или безопасности других людей;

– не вступать с ними в дискуссию,

– прекратить полет БППС и по их требованию передать им отснятый с воздуха материал для проведения его экспертизы.

Юрист Маси Найем на своей странице в Facebook раскритиковал ряд пунктов документа.

То есть надо замолчать, молча отдать БППС и идти бегом от вышеуказанных работников. Это прямо нарушает Конституцию Украины в части презумпции невиновности (ст. 63) и в части права свободно собирать информацию (ст. 34). Насчет "не вступать с ними в дискуссию" – это формулировка взята из какого-то нормативного акта РФ. Это дикость для демократической Украины. Могли принять другие правила. Но это не по-нашему. Без скандала нельзя,

– написал Найем.

Маси Найем пишет, что 28 февраля 2018 года была создана рабочая группа, состоящая из 26 членов, целью которой была работа над концепцией интеграции беспилотных воздушных судов существующей системы использования воздушного пространства.

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12 апреля 2018 года было назначено заседание рабочей группы, на которой должны были утвердить финальную концепцию таких правил. Заседание перенесли на 10 апреля и приняли сбалансированную концепцию.

Найем отметил, что компания "Миллер", где он является юристом, обжалует правила по заказу Всеукраинской федерации владельцев беспилотников.