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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине ликвидировали банк, связанный с опальным политиком

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НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Юнисон", который связывают с Клименко
НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Юнисон", который связывают с Клименко / Соцсети

18 июня Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что такой шаг был осуществлен по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Также в Нацбанке напомнили, что в апреле 2016 года в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Банк "Юнисон" было отнесено к категории неплатежеспособных, а в финучреждение введена временная администрация. 

Тогда подчеркивалось, что банк не предоставил регулятору информации в подтверждение прозрачности структуры собственности.

"Так, по состоянию на 1 января 2014 года акционерами банка являлись два юридических лица, зарегистрированные в Лихтенштейне: компания IDP Capital LTD – 82,5% акций банка и компания MCHL Finance LTD – 17,5% акций банка. Информация об акционерах этих компаний банком не раскрывалась, учитывая то, что участниками каждой из них было более 10 человек, ни один из которых не владел долей 10% или больше. В ноябре 2014 года структура собственности банка изменилась и его акционерами стали 11 юридических лиц. Информация о новых акционерах банка и их структурах собственности была раскрыта банком Национальному банку Украины только после вступления в силу в марте 2015 года Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц". В 2016 году акционерами ПАО "Банк "Юнисон" были 11 компаний, зарегистрированные в Республике Кипр, ни одна из которых не владеет долей 10% или больше уставного капитала банка. У каждой компании был один конечный бенефициарный собственник – физическое лицо. Некоторые из этих физических лиц в свое время были или являются сейчас членами наблюдательного совета ПАО "Банк "Юнисон", – отмечали в свое время в украинском центральном банке.

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Добавим, что после введения временной адмнистрации владельцы банка "Юнисон" заявили о рейдерстве со стороны государства, пишет "Гордон".

СМИ связывают банк с бизнес-группой Александра Клименко, бывшего министра доходов и сборов в правительстве Николая Азарова.

Напомним, в начале мая прекратил финансовую деятельность украинский "ДиВи банк" (DV BANK).

 

Теги: Новости Украины Финансы Александр Клименко НБУ Банки
Источник: 24 канал
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