08:27
7 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля.Сливки: Главный русский шаман Шойгу. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Украине могут состояться досрочные президентские выборы: эксперт назвал причину

      221 Читати новину українською
      Что будет, если выборы выиграет Зеленский?
      Что будет, если выборы выиграет Зеленский? / Фото из открытых источников

      Порошенко уже идет в русле эскалации требований Зеленского и мобилизовал его электорат на второй тур. Но шансы у Порошенко есть.

      Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Порошенко не надо было превращать политику даже не в шоу, а соревнования старого, уставшего боксера с молодым. Президент страны, который чувствовал себя царем, стал в очередь и сдает анализы. Люди не любят слабаков,
      – отмечает Небоженко.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом

      Вместе с тем эксперт считает, что есть вероятность того, что дебаты между Зеленским и Порошенко не состоятся. Небоженко напоминает: Зеленский заявил, что Порошенко должен извиниться за то, что тот оскорбил его избирателей. Но сложно себе представить Порошенко, который извиняется. В таком случае Зеленский скажет, что Порошенко оскорбил 30% украинцев. И будет прав. Кроме того, по мнению политолога, самый простой вариант для Зеленского сказать, что есть еще одно условие для Порошенко: пробежать сто метров на глазах у всех.

      Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

      При этом политолог подчеркивает: первое место Зеленского – черная метка. Реакция Украины на плохого и опасного президента. Но считается: лучше слабый и безопасный Зеленский, чем Путин-2 в лице Порошенко. Зеленский – способ убрать Порошенко.

      У Зеленского нет программы и команды. Сажать предшественников – единственное, что он сможет реально сделать. Если за год Зеленский не станет полноценным президентом, то нас ждут досрочные выборы главы государства,
      – убежден Виктор Небоженко.

      Читайте также: Зеленский сдал кровь перед дебатами: фото и видео

      Эксперт не исключает, что Порошенко может выиграть выборы президента. Но незаконно. Есть огромная машина подкупа избирателей. Фальсификации возможны. С другой стороны, замечает Небоженко, Порошенко наберет не более 30%. А остальные 70% будут против него.

      Что известно о дебатах между Зеленским и Порошенко?Зеленский призвал Порошенко прийти на дебаты на НСК "Олимпийский"и озвучил свои условия. В частности, все каналы имеют право транслировать дебаты вживую. Порошенко должен признать что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским". Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу.

      Порошенко согласился и предложил три этапа: по программе укрепления обороны и безопасности. По внешней политике и о защите конституционных прав и свобод украинских граждан.

      5 апреля утром Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на содержание алкоголя и наркотиков. По закону "О выборах президента", теледебаты проводятся вечером в последнюю пятницу перед днем голосования в прямом эфире – 19 апреля.

      Зеленский призвал Порошенко к дебатам: смотрите видео

       

       

      blog_ava
      Самое высокое в мире тропическое дерево исследователи обнаружили на острове Борнео
      сегодня
      81
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Опоблок и переименование УПЦ МП
      6 апреля , 22:30 Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Опоблок и переименование УПЦ МП
      1073
      США готовы защищать Черное море от сюрпризов России
      6 апреля , 22:01 США готовы защищать Черное море от сюрпризов России
      Злой Одессит 2072
      Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      6 апреля , 19:02 Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      Ольга Омельянчук 5198
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      6 апреля , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 3260
      "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      6 апреля , 13:55 "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      240
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве всем Майданом Независимости спели Гимн Украины (Видео)
       1 января 2014 , 15:23 14
      Коноплянка может стать лицом революционной перестройки Эспаньола: насколько это реально?
       20 августа 2018 , 17:18
      Грандиозные планы Баварии на лето раскрыты – 200 млн евро, покупка звезд Бундеслиги и туманное будущее ветеранов
       15 ноября 2018 , 14:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук