В Украине могут состояться досрочные президентские выборы: эксперт назвал причину

Порошенко уже идет в русле эскалации требований Зеленского и мобилизовал его электорат на второй тур. Но шансы у Порошенко есть.

Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Порошенко не надо было превращать политику даже не в шоу, а соревнования старого, уставшего боксера с молодым. Президент страны, который чувствовал себя царем, стал в очередь и сдает анализы. Люди не любят слабаков,

– отмечает Небоженко.

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Вместе с тем эксперт считает, что есть вероятность того, что дебаты между Зеленским и Порошенко не состоятся. Небоженко напоминает: Зеленский заявил, что Порошенко должен извиниться за то, что тот оскорбил его избирателей. Но сложно себе представить Порошенко, который извиняется. В таком случае Зеленский скажет, что Порошенко оскорбил 30% украинцев. И будет прав. Кроме того, по мнению политолога, самый простой вариант для Зеленского сказать, что есть еще одно условие для Порошенко: пробежать сто метров на глазах у всех.

Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

При этом политолог подчеркивает: первое место Зеленского – черная метка. Реакция Украины на плохого и опасного президента. Но считается: лучше слабый и безопасный Зеленский, чем Путин-2 в лице Порошенко. Зеленский – способ убрать Порошенко.

У Зеленского нет программы и команды. Сажать предшественников – единственное, что он сможет реально сделать. Если за год Зеленский не станет полноценным президентом, то нас ждут досрочные выборы главы государства,

– убежден Виктор Небоженко.

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Эксперт не исключает, что Порошенко может выиграть выборы президента. Но незаконно. Есть огромная машина подкупа избирателей. Фальсификации возможны. С другой стороны, замечает Небоженко, Порошенко наберет не более 30%. А остальные 70% будут против него.

Что известно о дебатах между Зеленским и Порошенко?Зеленский призвал Порошенко прийти на дебаты на НСК "Олимпийский"и озвучил свои условия. В частности, все каналы имеют право транслировать дебаты вживую. Порошенко должен признать что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским". Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу.



Порошенко согласился и предложил три этапа: по программе укрепления обороны и безопасности. По внешней политике и о защите конституционных прав и свобод украинских граждан.



5 апреля утром Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на содержание алкоголя и наркотиков. По закону "О выборах президента", теледебаты проводятся вечером в последнюю пятницу перед днем голосования в прямом эфире – 19 апреля.

Зеленский призвал Порошенко к дебатам: смотрите видео