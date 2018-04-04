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В Украине начали производство новых боевых машин "Атлет"

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"Укроборонпром" начал производство новых боевых машин / antikor.com.ua

Новые бронированные ремонтно-эвакуационные машины должны обеспечивать технически танковые подразделения и значительно повысить их боеготовность.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет", которые значительно усилят технические возможности нашей армии,
– отметил президент.

Он также подчеркнул, что новосозданные "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал. Это, по мнению Порошенко, позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения "Укроборонпромом" государственного оборонного заказа.

Напомним, недавно "Укроборонпром" отчитался об успешном завершении испытаний снарядов калибром 152 миллиметра. Разработку создали на заводе "Артем" и готовятся к серийному производству. Она поможет значительно экономить средства.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко война
Источник: 24 Канал
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