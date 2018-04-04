В Україні розпочали виробництво нових бойових машин "Атлет"

Нові броньовані ремонтно-евакуаційні машини повинні технічно забезпечувати танкові підрозділи та значно посилити їх боєготовність.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко.

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Державний концерн "Укроборонпром" розпочав серійне виробництво бойових машин "Атлет", які значно посилять технічні можливості нашої армії,

– зазначив президент.

Він також наголосив, що новостворені "Атлети" мають значний експортний потенціал. Це, на думку Порошенка, дозволить дозавантажити виробничі потужності Харківського конструкторського бюро після виконання "Укроборонпромом" державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, нещодавно "Укроборонпром" відзвітував про успішне завершення випробувань снарядів калібром 152 міліметра. Розробку створили на заводі "Артем" і готуються до серійного виробництва. Вона допоможе значно економити кошти.