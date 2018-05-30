В Украине открыли новое газовое месторождение: стало известно, в какой области

Государственная компания "Укргазвыдобування" открыла новое газовое месторождение в Харьковской области. В новом месторождении запасы газа составляют не менее 300 мллионов кубометров. По оценке экспертов его перспективные ресурсы составляют более 1 миллиарда 500 миллионов кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Читайте также: "Нафтогаз" решил раздать 37 миллионов долларов премий за победу в газовом конфликте Отмечается, что после получения специального разрешения на пользование недрами открытие месторождения и введение скважины в эксплуатацию осуществлены в рекордно короткие сроки – за 17 календарных месяцев, хотя обычно на это уходит 2-4 года.