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В Украине подорожают хлеб и мука: известно, на сколько

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В Украине подорожают хлеб и мука: известно, на сколько
В Украине подорожают хлеб и мука: известно, на сколько / Фото из открытых источников

Стоимость хлеба в Украине вырастет уже через несколько недель в среднем на 25-30%. Подорожание связано с плохим нынешним урожаем, что является общемировой проблемой в 2018 году.

Об этом рассказал директор компании "Агро-Центр" Дмитрий Соломчук, сообщает "Обозреватель".

"Проблема плохого урожая – общемировая. Погодные условия в Украине были сложные, экспортные цены поднялись. Если взять Восточную Украину, то урожай был маленьким, Западная часть страны пострадала от обильного дождя. Плюс ко всему у нас за последнюю неделю подорожал газ на тысячу гривен. Сейчас для предпринимателей он стоит 11 тысяч гривен", – пояснил эксперт.

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Он добавил, что к концу лета подорожает и мука. Так, за последние 2 недели мука уже подорожала с 6,2 гривны до 7,5 гривны.

"В ближайшее время может еще подорожать, некоторые производители называют цифру 9,9 гривны за килограмм", – отметил Соломчук.

К слову, согласно прогнозам Министерства экономического развития, в конце 2018 года в Украине обменный курс гривны к доллару составит 28,5 гривны за 1 доллар.

Теги: Новости Украины Деньги
Источник: 24 Канал
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