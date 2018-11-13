В Украине попытаются провести президентские праймериз: что это такое

Попробовать свои силы в праймериз вызвалось уже пятеро кандидатов. И здесь главный вопрос – поможет ли это обновить политическую элиту в Украине.

Праймериз – это тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Смысл в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на выборах, поскольку электорат же похож. Праймериз используется в США, Великобритании, Франции, Италии. Это помогает ограничить влияние партийных боссов, представителей крупного бизнеса.

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За плечами Дмитрия Гнапа – десятки журналистских расследований. Он обличал народных депутатов, министров, судей и даже президента. Но полгода назад оставил журналистику, чтобы пойти в политику.

Осенью 2019-го будет баллотироваться в парламент. Но сначала хочет попробовать свои силы на президентских праймериз. И призвал политиков всех демократических лагерей объединиться и выбрать единого кандидата в президенты.

На праймериз позитив в том, что те кандидаты, кто проигрывают, соперники победителя праймериз, становятся частью его команды. И вместе они меняют страну, то есть вместе они реализуют свой план изменений,

– пояснил общественный активист Дмитрий Гнап.

В Украине такая форма определения кандидатов в президенты непопулярна. Обычно баллотируется лидер партии.

Партия "Блок Петра Порошенко", в самом названии которой содержится фамилия лидера. Или "Радикальная партия Ляшко". Она сразу предусматривает, что праймериз проведены наперед. То есть кандидаты заранее выбраны, определены, и все вокруг них крутится,

– отметил политический эксперт Александр Солонтай.

В Украине введение праймериз могло бы обновить политическую элиту. Однако сами партии еще не готовы к демократическим процедурам. Пока в украинской политике не существует внутрипартийной конкуренции.

"Если в партии нет никакой дискуссии и партия зависит, например, от одного олигарха или лидера, то о каких праймериз можем говорить. Мы можем говорить только о симуляции демократических процедур", – сказал аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

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Провести праймериз все же рискнули в партии "Сила людей". На их платформе зарегистрировалось пять кандидатов – Дмитрий Гнап, Александр Квашук, Ярослав Федоришин, Вадим Шебанов и Игорь Шевченко. После официального обнародования на сайте партии украинцы смогут проголосовать. Тот, кто наберет больше всего голосов, станет кандидатом в президенты.

У меня мотивация – изменить страну, поэтому я откровенно сказал, что готов присоединиться к команде любого из кандидатов, который победит на этих праймериз,

– отметил Гнап.

Предварительные выборы можно проводить также и перед парламентскими выборами. Например, при составлении списка партии. Тогда топовые места занимают кандидаты, которые имеют поддержку своих однопартийцев.

"Когда, например, региональные организации политических партий обсуждают широкий перечень кандидатов для включения их в список по пропорциональной составляющей", – отметил Клюжев.

А кандидатов на мажоритарных округах будут избирать на местах, а не по указанию верхушки партии. По сути, праймериз на парламентских выборах – это формирование прозрачного списка партии, где не будут продавать топ-места. А мажоритарщиков будут выбирать не по количеству денег в их кошельках, чтобы "засеять" нужный округ.

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Самый яркий из последних примеров праймериз на Западе – это победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. В 2016-м году бизнесмен неожиданно выиграл прймериз, победив 17 кандадатов, среди которых было несколько тяжеловесов американской политики. И в итоге стал кандидатом от Республиканской партии, а затем победил на выборах свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон.

Украине пока рано закреплять праймериз на законодательном уровне. Однако, попробовать проводить праймериз внутри партий стоит, говорят эксперты.



Рейтинг кандидатов на выборах президента 2019: инфографика

