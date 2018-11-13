В Україні спробують провести президентські праймеріз: що це таке

Спробувати свої сили у праймеріз зголосилося вже п'ятеро кандидатів. І тут головне питання – чи допоможе це оновити політичну еліту в Україні.

Праймеріз – це такий тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Зміст "пепервиборів" у тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на виборах, оскільки електорат же схожий. Праймеріз використовується в США, Великобританії, Франції, Італії. Це допомагає обмежити вплив партійних босів, представників великого бізнесу.

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За плечима Дмитра Гнапа – десятки журналістських розслідувань. Він викривав народних депутатів, міністрів, суддів та навіть президента. Але півроку тому залишив журналістику, аби піти у політику.

Восени 2019-го балатуватиметься у парламент. Але спочатку хоче спробувати свої сили на президентських праймеріз. І закликав політиків усіх демократичних таборів об'єднатися і обрати єдиного кандидата в президенти.

На праймеріз позитив у тому, що ті кандидати, хто програють, суперники переможця праймеріз, стають частиною його команди. І разом вони змінюють країну, тобто разом вони реалізовують свій план змін,

– пояснив громадський активіст Дмитро Гнап.

В Україні така форма визначення кандидатів у президенти не популярна. Зазвичай, балотується лідер партії.

Партія "Блок Петра Порошенка", в самій назві якої міститься прізвище лідера. Чи "Радикальна партія Ляшка". Вона одразу передбачає, що праймеріз проведені наперед. Тобто кандидати наперед обрані, визначені, і все навколо них крутиться,

– зазначив політичний експерт Олександр Солонтай.

В Україні запровадження праймеріз могли б оновити політичну еліту. Однак самі партії ще не готові до демократичних процедур. Наразі в українській політиці не існує внутрішньопартійної конкуренції.

"Якщо в партії немає жодної дискусії і партія залежить, наприклад, від одного олігарха чи лідера, то про які праймеріз можемо говорити. Ми можемо говорити тільки про симуляцію демократичних процедур", – сказав аналітик Громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев.

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Провести праймеріз все ж ризикнули у партії "Сила людей". На їх платформі зареєструвалося п'ятеро кандидатів – Дмитро Гнап, Олександр Квашук, Ярослав Федоришин, Вадим Шебанов та Ігор Шевченко. Після офіційного оприлюднення на сайті партії українці зможуть проголосувати. Той, хто набере найбільше голосів, стане кандидатом в президенти.

У мене мотивація – змінити країну, тому я відверто сказав, що готовий долучитися до команди будья-кого кандидата, який переможе на цих праймеріз,

– наголосив Гнап.

Попередні вибори можна проводити також і перед парламентськими виборами. Наприклад, під час складання списку партії. Тоді топові місця посідають кандидати, які мають підтримку своїх однопартійців.

"Коли, наприклад, регіональні організації політичних партій обговорюють широкий перелік кандидатів для включення їх до списку за пропорційною складовою", – зауважив Клюжев.

А кандидатів на мажоритарних округах обиратимуть на місцях, а не за вказівкою верхівки партії. По суті, праймеріз на парламентських виборах – це формування прозорого списку партії, де не продаватимуть топ-місця. А мажоритарників обиратимуть не за кількістю грошей в їх гаманцях, аби "засіяти" потрібний округ.

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Найяскравіший з останніх прикладів прамеріз на Заході – це перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. У 2016-му році бізнесмен несподівано виграв прймеріз, перемігши 17 кандадатів, серед яких було кілька важковаговиків американської політики. І врешті став кандидатом від Республіканської партії, а згодом переміг на виборах свою суперницю від демократів Гілларі Клінтон.

Україні поки що зарано закріплювати праймеріз на законодавчому рівні. Однак, спробувати проводити праймеріз в середині партій варто, кажуть експерти.



Рейтинг кандидатів на виборах президента 2019: інфографіка

