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      В Украине построили часть первой бетонной дороги

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      Строительство бетонной дороги Днепр – Решетиловка
      Строительство бетонной дороги Днепр – Решетиловка / Кадр из видео

      В Украине сдали в эксплуатацию первый бетонный участок дороги протяженностью 1 километр 7 метров на трассе Днепр – Решетиловка. Эта дорога имеет 28 лет гарантии.

      "Это рекорд для Украины. Ранее в Украине так не строили. Бетонная Варшавская трасса была построена по совершенно другим параметрам", – сказал в интервью изданию Delo.ua министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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      В этом году протяженность отремонтированных дорог в Украине останется в пределах 2018 года, добавил министр.

      "Несмотря на все политические риски, я рад, что Государственный дорожный фонд устоял, и его работа продолжается. Это эффективный инструмент. Мы доказали его жизнеспособность", – отметил Омелян.

      Сколько денег выделят на ремонт дорог Украины в 2019 году?
      Правительство планирует выделить на ремонт местных дорог 14,7 миллиарда гривен. Кроме того, Еврокомиссия запланировала выделить 4,5 миллиарда евро на 39 инфраструктурных проектов в Украине.

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      Теги: Новости Украины Новости Днепра Дороги Владимир Омелян Министерство инфраструктуры
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