В Украине с 1 декабря выросла минимальная пенсия: известна сумма

С 1 декабря в Украине минимальный размер пенсий вырос до 1497 гривен, то есть на 62 гривны. Пенсии пересчитают всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Это уже второе повышение пенсии в Украине в 2018 году. Перед этим с 1 июля размер минимальной пенсии также рос на 62 гривны – до 1435 гривен. Поэтому в 2018 году минимальная пенсия выросла на 124 гривны – с 1373 до 1497 гривен.

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В следующий раз пенсия вырастет с 1 января 2019 года. Ведь с этой даты установлен новый прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, – 1497 гривен, с 1 июля – 1564 гривны, с 1 декабря – 1638 гривен.

Таким образом, с 1 января минимальная пенсия не изменится, поскольку прожиточный минимум с 1 декабря 2018 года уже составит 1497 гривен.