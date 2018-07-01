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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине увеличились пенсии и прожиточный минимум: известны суммы

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В Украине увеличились пенсии и прожиточный минимум
В Украине увеличились пенсии и прожиточный минимум / Ternograd.te.ua

С воскресенья, 1 июля, прожиточный минимум в Украине вырос на 77 гривен и составляет 1777 гривен на одного человека. В связи с ростом социальных стандартов, с 1 июля растут и пенсии.

Согласно закону о Государственном бюджете Украины на 2018 год, прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 67 гривен до 1559 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – на 84 гривны – до 1944 гривен.

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Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 79 гривен – до 1841 гривны, для лиц, которые потеряли работоспособность – на 62 гривны – до 1435 гривен.

В связи с ростом социальных стандартов, с 1 июля вырастут и пенсии. По информации Мистерства социальной политики, размер пенсий вырастет в 700 тысяч пенсионеров, которые получают минимальную пенсию.

Так, поскольку прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается на 62 гривны, то пенсии у таких граждан возрастут с 1373 грн до 1435 гривен.

Надбавки будут предоставлены и пенсионерам, которые получают более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачиваются не более 13 тысяч 730 гривен, а с 1 июля – не более 14 тысяч 340 гривен.

Отметим, что следующий перерасчет пенсий в связи с ростом социальных стандартов будет проведен в декабре 2018 года.

Напомним, недавно вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал, что уже к концу года минимальная зарплата в Украине должна вырасти до 4200 гривен.

Однако министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в бюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты. Сможет ли правительство найти необходимые средства, станет понятно в начале июля 2018 года.

Теги: Новости Украины Министерство социальной политики Пенсіонери Деньги
Источник: 24 Канал
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