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      В Украине все больше религиозных общин хотят покинуть Московский патриархат,– данные Минкультуры

      18 Читати новину українською
      Почти 200 религиозных общин хотят перейти из УПЦ МП к ПЦУ
      Почти 200 религиозных общин хотят перейти из УПЦ МП к ПЦУ / Фото из открытых источников

      Около 200 религиозных организаций хотят покинуть Украинскую православную церковь Московского патриархата и присоединиться к Православной церкви Украины.

      Именно такое количество обращений для изменения перерегистрации с УПЦ МП к ПЦУ зафиксировал Департамент по делам религий и национальностей Минкультуры, пишет "Укринформ".

      Читайте также: Первая в Харьковской области: еще один приход покинул УПЦ МП

      Еще примерно 200, а то и в два или три раза больше религиозных общин готовятся для организации такого перехода.

      В министерстве также добавили, что для упрощения процедуры регистрации религиозных общин вскоре заработает механизм "открытого окна".

      Религиозные организации уже много лет добиваются того, чтобы в Украине заработала унифицированная, универсальная система регистрации по принципу "единого окна". С 2004 года регистрация в Украине религиозных организаций проходила в два этапа: сначала регистрация устава, а затем внесение в реестр на основе уже зарегистрированного устава. Для этого религиозные общины должны были тратить лишние усилия и деньги.

      "Отныне государство полностью берет на себя ответственность за единоразовое и быстрое прохождение этой процедуры", –  отметили в ведомстве.

      К механизму упрощения регистрации присоединилось также Министерство юстиции, которое сотрудничает с областными государственными администрациями.

      На сегодня в состав ПЦУ вошли почти 150 приходских храмов. Больше всего таких в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже 32 прихода.

      парафія УПЦ МП Українська православна церква
      Как происходит переход к ПЦУ

      Как создавали Православную церковь Украины?
      По результатам отчета экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине, Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. Отчет заслушали 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название – Православная церковь Украины.

      Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания объявили Предстоятелем ПЦУ. Михайловский Златоверхий собор в Киеве станет кафедральным собором ПЦУ.

      Храмы УПЦ МП начали переходить под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, в Украине также приняли закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

       

      Теги: Новости Украины Религия УПЦ МП Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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