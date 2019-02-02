В Україні все більше релігійних громад хочуть покинути Московський патріархат, – дані Мінкульту

Близько 200 релігійних організацій хочуть залишити Українську православну церкву Московського патріархату і приєднатись до Православної церкви України.

Саме таку кількість звернень для зміни переєстрації з УПЦ МП до ПЦУ зафіксував Департамент у справах релігій та національностей Мінкультури, пише "Укрінформ".

Читайте також: Перша на Харківщині: ще одна парафія залишила УПЦ МП

Ще приблизно 200, а то й у два чи три рази більше релігійних громад готуються для організації такого переходу.

У міністерстві також додали, що для спрощення процедури реєстрації релігійних громад незабаром запрацює механізм "відкритого вікна".

Релігійні організації вже багато років добиваються того, аби в Україні запрацювала уніфікована, універсальна система реєстрації за принципом "єдиного вікна". З 2004 року реєстрація в Україні релігійних організацій відбувалася у два етапи: спочатку реєстрація статуту, а потім внесення до реєстру на основі вже зареєстрованого статуту. Для цього релігійні громади повинні були витрачати зайві зусилля та гроші.

"Відтепер держава повністю бере на себе відповідальність за одноразове і швидке проходження цієї процедури", – зазначили у відомстві.

До механізму спрощення реєстрації долучилося також Міністерство юстиції, яке співпрацює з обласними державними адміністраціями.

На сьогодні до складу ПЦУ увішли майже 150 парафіяльних храмів. Найбільше таких у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосили вже 32 парафії.



Як відбувається перехід до ПЦУ

Як створювали Православну церкву України?

За результатами звіту екзархів патріарха Варфоломія, які майже місяць перебували в Україні, Україні надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Звіт заслухали 10 жовтня 2018 року на засіданні Синоду Вселенського патріархату.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва – Православна церква України.



Митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія оголосили Предстоятелем ПЦУ. Михайлівський Золотоверхий собор у Києві стане кафедральним собором ПЦУ.



Храми УПЦ МП почали переходити під юрисдикцію ПЦУ. Окрім того, в Україні також ухвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

