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В Украине заблокировали популярный онлайн-кинотеатр kinoprostir.com

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В Украине заблокировали kinoprostir.com
В Украине заблокировали kinoprostir.com / Фото из открытых источников

Киберполиция заблокировала еще один популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов. Сайт незаконно размещал контент, защищенный авторским правом.

Об этом сказано на сайте киберполиции.

Сейчас kinoprostir.com не работает.

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Как сказано в сообщении полиции, администратором сайта был 31-летний уроженец Киевской области. Аппаратуру, с помощью которой он распространял материалы с нарушением авторских прав, мужчина размещал в своей квартире.

Как сообщает Similarweb, ежемесячно сайт kinoprostir.com посещали 400 тысяч пользователей. Большинство посетителей были из Украины.

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Теги: Техно Кино Кибербезопасность Интернет
Источник: 24 Канал
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