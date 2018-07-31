В Украине заблокировали популярный онлайн-кинотеатр kinoprostir.com

Киберполиция заблокировала еще один популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов. Сайт незаконно размещал контент, защищенный авторским правом.

Об этом сказано на сайте киберполиции.

Сейчас kinoprostir.com не работает.

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Как сказано в сообщении полиции, администратором сайта был 31-летний уроженец Киевской области. Аппаратуру, с помощью которой он распространял материалы с нарушением авторских прав, мужчина размещал в своей квартире.

Как сообщает Similarweb, ежемесячно сайт kinoprostir.com посещали 400 тысяч пользователей. Большинство посетителей были из Украины.

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