В Украине закрыли 911 нелегальных игорных заведений, – Офис генпрокурора

Правоохранители совместно с прокуратурой начали 437 уголовных производств, связанных с незаконной деятельностью игорных заведений. Кроме того, они провели 1,2 тысячи обысков.

Во время этих обысков были изъяты 11,6 тысячи единиц игрового оборудования и компьютерной техники, деньги и черновые запасы. Об этом отчитывается пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Всего с 20 декабря по Украине закрыли 911 нелегальных игорных заведений.

Интересно, что недавно в Киеве заметили: бывшие игровые залы переделали под караоке. В сети это активно обсуждали и предполагали, что в помещениях дальше процветает нелегальный игорный бизнес. Однако журналисты, побывавшие в залах не зафиксировали нарушений.

Что надо знать о борьбе с нелегальным игорным бизнесом:

Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности.

20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря.

В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в 6 областях Украины. После игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

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