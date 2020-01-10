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      В Украине закрыли 911 нелегальных игорных заведений, – Офис генпрокурора

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      В Украине закрыли нелегальные игорные заведения / Фото из социальных сетей

      Правоохранители совместно с прокуратурой начали 437 уголовных производств, связанных с незаконной деятельностью игорных заведений. Кроме того, они провели 1,2 тысячи обысков.

      Во время этих обысков были изъяты 11,6 тысячи единиц игрового оборудования и компьютерной техники, деньги и черновые запасы. Об этом отчитывается пресс-служба Офиса генпрокурора.

      Интересно: Борьба с игорными заведениями: Гончарук рассказал, эффективна ли "горячая линия"

      Всего с 20 декабря по Украине закрыли 911 нелегальных игорных заведений.

      Интересно, что недавно в Киеве заметили: бывшие игровые залы переделали под караоке. В сети это активно обсуждали и предполагали, что в помещениях дальше процветает нелегальный игорный бизнес. Однако журналисты, побывавшие в залах не зафиксировали нарушений.

      Что надо знать о борьбе с нелегальным игорным бизнесом:

      • Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности.
      • 20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено.
      • Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря.
      • В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в 6 областях Украины. После игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

      Смотрите видео-опрос 24 канала: что думают украинцы об игорном бизнесе

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция ГПУ Игорный бизнес
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