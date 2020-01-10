В Україні закрили 911 нелегальних гральних закладів, – Офіс генпрокурора

Правоохоронці спільно з прокуратурою розпочали 437 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконною діяльністю гральних закладів. Окрім того, вони провели 1,2 тисячі обшуків.

Під час цих обшуків були вилучені 11,6 тисячі одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, гроші та чорнові запаси. Про це звітує пресслужба Офісу генпрокурора.

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Загалом від 20 грудня по Україні закрили 911 нелегальних гральних закладів.

Цікаво, що нещодавно в Києві запримітили: колишні ігрові зали переладнали під караоке. У мережі це активно обговорювали та припускали, що в приміщеннях далі процвітає нелегальний гральний бізнес. Однак журналісти, які побували у залах не зафіксували порушень.

Що треба знати про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом:

Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Однак оператори лотерей знайшли шпаринку у законі, яку використовували для здійснення цієї діяльності.

20 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому Гончарук заявив, що з нелегальними ігровими залами в Україні буде покінчено.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади будуть закриті з 16 години 20 грудня.

У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в 6 областях України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.

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