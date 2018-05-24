В Украине запретили WebMoney

В обновленный список юридических компаний, в отношении которых введены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции), внесена российская электронная платежная система WebMoney.

Об этом говорится в Указе Президента №126 / 2018.

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Санкции введены против владельца платежной системы литовской компании WM Transfer Ltd. (ВМ Трансфер ЛТД2). Эти же санкции вводятся в отношении компаний BMP и ВебМаниРу. Ограничения будут действовать три года.



Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. К тому же будет приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, будут аннулированы или приостановлены лицензии и другие разрешения, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.



На компании также распространяются другие ограничения, в частности запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в зарубежные страны, на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей, запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы и запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.



Согласно санкциям в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам или сервисам, связанным с WebMoney.

Ранее сообщалось, что одиозный украинский бизнесмен Сергей Курченко, который находится в международном розыске, впервые попал в санкционный список СНБО Украины.

Что такое WebMoney?



Это система электронных расчетов, основанная в 1998 году и принадлежит WM Transfer Ltd. Техническая поддержка и разработка программного обеспечения находится в России. Однако, WebMoney не зарегистрирован в России как система электронных платежей, поскольку с юридической точки зрения, титульные знаки не являются электронными деньгами.