В украинский текст итогового документа нормандского саммита внесли изменение: причина

На официальном сайте Президента Украины Владимира Зеленского внесли изменения в украинскую версию коммюнике (итогового документа), принятого по результатам саммита в нормандском формате, который состоялся во Франции 9 декабря. Сделали это для того, чтобы украинская версия полностью соответствовала английской.

Изменение из-за "трудности перевода"

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников прокомментировал " Громадському " исправление текста выводов саммита "нормандской четверки".

Читайте также: Украина подготовит изменения в минских соглашениях перед следующей "Нормандией"

"Представьте себе – идут сложные переговоры: политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языках. А текст (итогового документа – 24 канал) выходит на английском", – пояснил Резников.

Именно поэтому, по словам Резникова, изменение произошло из-за "трудности перевода", ибо "коммюнике дорабатывалось".

Что изменилось в украинском тексте коммюнике нормандского саммита

Офис Президента 11 декабря внес коррективы в украинской версии текста итогового документа нормандского саммита: формулировку

"правовые аспекты закона об особом порядке"

заменили на

"все правовые аспекты особого порядка".

В этой части коммюнике говорилось об особом порядке местного самоуправления (особый статус) отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Заметим, что в английском варианте текста коммюнике действительно не было термина "закон", который с украинской версии, собственно, и изъяли.

Все новости о нормандскую встреча 2019 - читайте в материалах 24 канала.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала "Наш" также 11 декабря сказал, что текст коммюнике отредактировали, чтобы он полностью отвечал англоязычной версии.

Мы обсуждали это с коллегами, с Офисом Президента. Я читал на английском языке этот текст и он соответствует последней редакции. Я даже общался с доктором филологических наук: он сказал, что последний перевод более точен,

– пояснил Качура.

Смотрите видео 24 канала с короткими итогам нормандского саммита: