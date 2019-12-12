В украинский текст итогового документа нормандского саммита внесли изменение: причина
На официальном сайте Президента Украины Владимира Зеленского внесли изменения в украинскую версию коммюнике (итогового документа), принятого по результатам саммита в нормандском формате, который состоялся во Франции 9 декабря. Сделали это для того, чтобы украинская версия полностью соответствовала английской.
Изменение из-за "трудности перевода"
Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников прокомментировал "Громадському" исправление текста выводов саммита "нормандской четверки".
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"Представьте себе – идут сложные переговоры: политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языках. А текст (итогового документа – 24 канал) выходит на английском", – пояснил Резников.
Именно поэтому, по словам Резникова, изменение произошло из-за "трудности перевода", ибо "коммюнике дорабатывалось".
Что изменилось в украинском тексте коммюнике нормандского саммита
Офис Президента 11 декабря внес коррективы в украинской версии текста итогового документа нормандского саммита: формулировку
- "правовые аспекты закона об особом порядке"
заменили на
- "все правовые аспекты особого порядка".
В этой части коммюнике говорилось об особом порядке местного самоуправления (особый статус) отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Заметим, что в английском варианте текста коммюнике действительно не было термина "закон", который с украинской версии, собственно, и изъяли.
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала "Наш" также 11 декабря сказал, что текст коммюнике отредактировали, чтобы он полностью отвечал англоязычной версии.
Мы обсуждали это с коллегами, с Офисом Президента. Я читал на английском языке этот текст и он соответствует последней редакции. Я даже общался с доктором филологических наук: он сказал, что последний перевод более точен,
– пояснил Качура.
Смотрите видео 24 канала с короткими итогам нормандского саммита:
Итоги встречи "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала
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