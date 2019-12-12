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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      До українського тексту підсумкового документа нормандського саміту внесли зміну: причина

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      Нормандський саміт відбувся у Парижі 9 грудня / president.gov.ua

      На офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського внесли зміни в українську версію комюніке (підсумкового документа), ухваленого за результатами саміту у нормандському форматі, що відбувся у Франції 9 грудня. Зробили це для того, щоб українська версія повністю відповідала англійській.

      Зміна через "труднощі перекладу"

      Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков прокоментував "Громадському" виправлення тексту висновків саміту "нормандської четвірки".

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      "Уявіть собі – йдуть складні перемовини: політичні радники, представники чотирьох відомств, дошліфовують слова, але йде спілкування російською, німецькою, французькою та українською мовами. А текст (підсумкового документа – 24 канал) виходить англійською", – пояснив Резніков.

      Саме тому, за словами Резнікова, зміна відбулася через "труднощі перекладу", бо "комюніке допрацьовувалося".

      Що змінилося в українському тексті комюніке нормандського саміту

      Офіс Президента 11 грудня вніс корективи до української версії тексту підсумкового документа нормандського саміту: формулювання

      • "правові аспекти закону про особливий порядок" 

      замінили на

      • "всі правові аспекти особливого порядку".

      У цій частині комюніке мовилося про особливий порядок місцевого самоврядування (особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей.

      Зауважимо, що в англійському варіанті тексту комюніке дійсно не було терміну "закон", який з української версії, власне, і вилучили.

      Усі новини про нормандську зустріч 2019 року – читайте у матеріалах 24 каналу.

      Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "Наш" також 11 грудня сказав, що текст комюніке відредагували, щоб він повністю відповідав англомовній версії.

      Ми обговорювали це з колегами, з Офісом Президента. Я читав англійською мовою цей текст і він відповідає останній редакції. Я навіть спілкувався з доктором філологічних наук: він сказав, що останній переклад більш точний,
      – пояснив Качура.

      Дивіться відео 24 каналу з короткими підсумками нормандського саміту:

      Саміт
      Підсумки зустрічі "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Офіс Президента Президент України
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