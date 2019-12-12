До українського тексту підсумкового документа нормандського саміту внесли зміну: причина
На офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського внесли зміни в українську версію комюніке (підсумкового документа), ухваленого за результатами саміту у нормандському форматі, що відбувся у Франції 9 грудня. Зробили це для того, щоб українська версія повністю відповідала англійській.
Зміна через "труднощі перекладу"
Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков прокоментував "Громадському" виправлення тексту висновків саміту "нормандської четвірки".
Читайте також: Україна підготує зміни до мінських угод перед наступною "Нормандією"
"Уявіть собі – йдуть складні перемовини: політичні радники, представники чотирьох відомств, дошліфовують слова, але йде спілкування російською, німецькою, французькою та українською мовами. А текст (підсумкового документа – 24 канал) виходить англійською", – пояснив Резніков.
Саме тому, за словами Резнікова, зміна відбулася через "труднощі перекладу", бо "комюніке допрацьовувалося".
Що змінилося в українському тексті комюніке нормандського саміту
Офіс Президента 11 грудня вніс корективи до української версії тексту підсумкового документа нормандського саміту: формулювання
- "правові аспекти закону про особливий порядок"
замінили на
- "всі правові аспекти особливого порядку".
У цій частині комюніке мовилося про особливий порядок місцевого самоврядування (особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей.
Зауважимо, що в англійському варіанті тексту комюніке дійсно не було терміну "закон", який з української версії, власне, і вилучили.
Усі новини про нормандську зустріч 2019 року – читайте у матеріалах 24 каналу.
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "Наш" також 11 грудня сказав, що текст комюніке відредагували, щоб він повністю відповідав англомовній версії.
Ми обговорювали це з колегами, з Офісом Президента. Я читав англійською мовою цей текст і він відповідає останній редакції. Я навіть спілкувався з доктором філологічних наук: він сказав, що останній переклад більш точний,
– пояснив Качура.
Дивіться відео 24 каналу з короткими підсумками нормандського саміту:
Підсумки зустрічі "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу
Вибір редакції
-
Нападник на Мирошниченка: Ніякої мови не було, я – патріот України і говорив він російськоюсьогодні , 00:43
-
Головні новини 11 грудня: бійка у Раді, страшні деталі пожежі в Одесі, наймолодша людина року11 грудня , 22:25
-
"Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відео11 грудня , 21:51