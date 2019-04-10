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      Весенний призыв в Украине: отправление в воинские части отложили из-за выборов

      71 Читати новину українською
      Весенний призыв в армию
      Весенний призыв в армию / 24 канал

      1 апреля в Украине начался весенний призыв на срочную службу, который продлится до 30 июня. Из-за выборов отправление призывников в воинские части отложили на 22 апреля - чтобы все могли проголосовать.

      Соответствующий указ был подписан действующим президентом Украины Петром Порошенко 30 января 2019 года.

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      На службу будут призывать лиц 20-27 лет, пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

      Срок службы – до 18 месяцев. Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста) – до 12 месяцев. Началом военной службы по призыву считается день направления военнослужащих в воинскую часть из районного (городского) военного комиссариата.

      Отметим, что из-за выборов отправление новоприбывших в воинские части отложили на 22 апреля, чтобы все могли проголосовать.

      Следующий призыв состоится в октябре – декабре 2019 года.

      Как действовать, когда пришла повестка?
      Призывники, получившие повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке. Неполучение повестки по любым причинам не является основанием для игнорирования призыва. Поэтому сразу после начала нового призыва военнообязанным гражданам дается 10 дней на явку в военный комиссариат. Причинами неявки в военкомат могут считаться только такие форс: мажорные ситуации, как стихийное бедствие, болезнь призывника или смерть близкого родственника. Любые другие причины недостаточно весомы и могут быть приравнены к уклонению от армии.

      Из более 18 тысяч половина призывников будет служить в рядах Вооруженных сил Украины, пять тысяч – в Нацгвардии, четыре тысячи – в пограничных войсках, а еще 600 юношей – в специальной службе транспорта. В зону проведения ООС призывников не отправляют.

      Во время призыва каждый получает 3800 гривен разовой помощи от государства. А после увольнения в запас – восемь должностных окладов.

      За военнослужащими на предприятиях, где они работали, сохраняются рабочие места и средняя заработная плата. Во время службы они – а полном государственном обеспечении.

      Смотрите видео об особенностях весеннего призыва в 2019 году:

       

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
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