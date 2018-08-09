Поезд "четырех столиц": как и когда будет курсировать

"Укрзализныця" анонсировала начало курса поезда "четырех столиц" на сентябре этого года. Отправляться поезд будет из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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За 19 часов в пути можно побывать в 4 столицах Европы. В составе поезда будет 10 вагонов купе и 1 – класса люкс. Уже готовим и новую ливрею. Чтобы издалека было видно украинские вагоны,

– отметил Кравцов.

По словам главы "Укрзализныци", сейчас согласовывается стоимость билетов с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии. Что касается цены на билеты, то Кравцов обещает, что "она будет демократической".

Остановки будут на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

На сайте "Укрзализныци" отмечается, что поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига запустят с 28 сентября 2018 года. Он будет ходить под номером 31 украинской столицы и 32 – в обратном направлении.

Что касается периодичности прохождения, то из столицы Украины поезд будет отправлен 28 сентября, 4, 12, 18, 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря. Из Риги – 29 сентября, 5, 13, 19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 и 7 декабря.

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Так, из Киева поезд будет отправляться в 14:07. При этом в УЗ, предупреждают, в 13:42 начинается паспортный и таможенный контроль.

Прибывать в Минск пассажирский поезд будет в 23:35, отправляться оттуда в 00:02; в Вильнюсе поезд будет в 04:25, а отправится оттуда уже в 04:30; в Ригу поезд будет приходить в 09:05. Таким образом время в пути между конечными станциями маршрута будет занимать 19 часов.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 11:10, прибытие в Киев в 6:42, то есть будет в пути 19,5 часов.