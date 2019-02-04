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      В Московском патриархате заявили об избиении полицией священника на Тернопольщине: видео

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      В УПЦ Московского патриархата заявили об избиении священника на Тернопольщине
      В УПЦ Московского патриархата заявили об избиении священника на Тернопольщине / Фото из открытых источников

      В украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что полицейские применили силу против их священника.

      В воскресенье, 3 февраля, возле храма в селе Гнездичне произошла стычка между сторонниками Православной церкви Украины и церковью Московского патриархата, передал информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

      Читайте также: В Московском патриархате придумали новую байку, чтобы архиереи не переходили в ПЦУ

      На видео видно, что на лестнице храма была давка, а в драке участвовали мужчины в штатском. Правоохранители пытались разнять две стороны противостояния.

      В Нацполиции опровергают заявление представителей Московского патриархата. Мол, полицейские силу не применяли. Детали инцидента выясняют.

      Смотрите видео церковного конфликта на Тернопольщине:

      Сколько приходов УПЦ МП присоединилось к ПЦУ?
      На сегодня под юрисдикцию ПЦУ перешли более 200 приходских храмов. В УПЦ МП насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине, однако реальное их количество меньше и составляет около 10 тысяч.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Полиция Православная церковь Украины УПЦ МП Тернополь Религия
      Источник: 24 Канал
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