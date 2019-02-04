В Московском патриархате заявили об избиении полицией священника на Тернопольщине: видео

В украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что полицейские применили силу против их священника.

В воскресенье, 3 февраля, возле храма в селе Гнездичне произошла стычка между сторонниками Православной церкви Украины и церковью Московского патриархата, передал информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

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На видео видно, что на лестнице храма была давка, а в драке участвовали мужчины в штатском. Правоохранители пытались разнять две стороны противостояния.

В Нацполиции опровергают заявление представителей Московского патриархата. Мол, полицейские силу не применяли. Детали инцидента выясняют.

Смотрите видео церковного конфликта на Тернопольщине:

Сколько приходов УПЦ МП присоединилось к ПЦУ?

На сегодня под юрисдикцию ПЦУ перешли более 200 приходских храмов. В УПЦ МП насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине, однако реальное их количество меньше и составляет около 10 тысяч.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.