В Московському патріархаті заявили про побиття поліцією священика на Тернопільщині: відео

Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що поліцейські застосували силу проти їхнього священника.

У неділю, 3 лютого, біля храму в селі Гнездичне сталася сутичка між прихильниками Православної церкви України та церкви Московського патріархату, передав інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

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На відео видно, що на сходах храму була тиснява, а в бійці брали участь чоловіки у цивільному. Правоохоронці ж намагалися розборонити дві сторони протистояння.

У Нацполіції спростовують заяву представників Московського патріархату. Мовляв, поліцейські силу не застосовували. Деталі інциденту наразі з'ясовують.

Дивіться відео церковного конфлікту на Тернопільщині:

Скільки парафій УПЦ МП приєдналося до ПЦУ? На сьогодні під юрисдикцію ПЦУ перейшли понад 200 парафіяльних храмів. УПЦ МП налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій в Україні, проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.