В Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержали 29-летнюю россиянку
29-летнюю гражданку России Марию Бутину задержали в столице США по обвинению в шпионаже.
Соответствующее сообщение появилось 16 июля на сайте Министерства юстиции США.
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Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без уведомления властей США, в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".
В сообщении отмечается, что 29-летняя гражданка России Мария Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля.
С начала 2015 года и по крайней мере до февраля 2017 года Бутина работала под руководством высокопоставленного чиновника российского правительства, который ранее был членом парламента РФ, а затем занял высокий пост в Центробанке,
– говорится в сообщении Минфина США.
Этот чиновник находился под американскими санкциями с апреля 2018 года.
О задержании Бутиной на своей странице в Twitter сообщил также журналистов-расследователей BuzzFeed Скотт Стэдмен.
"Мария Бутина, представитель российского сенатора Александра Торшина, и женщина, которая задала вопрос Трампу о санкциях в конце 2015 года, только что была арестована и обвиняется в том, что она является агентом России", – написал он.
11 июля стало известно, что Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию страны.
16 июля в Хельсинки состоялись первые двусторонние переговоры между президентами России и РФ, на которых президентам, в частности, задавали вопросы о 12 россиянах, которым предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы.