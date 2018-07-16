В Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержали 29-летнюю россиянку

29-летнюю гражданку России Марию Бутину задержали в столице США по обвинению в шпионаже.

Соответствующее сообщение появилось 16 июля на сайте Министерства юстиции США.

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Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без уведомления властей США, в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".

В сообщении отмечается, что 29-летняя гражданка России Мария Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля.

С начала 2015 года и по крайней мере до февраля 2017 года Бутина работала под руководством высокопоставленного чиновника российского правительства, который ранее был членом парламента РФ, а затем занял высокий пост в Центробанке,

– говорится в сообщении Минфина США.

Этот чиновник находился под американскими санкциями с апреля 2018 года.

О задержании Бутиной на своей странице в Twitter сообщил также журналистов-расследователей BuzzFeed Скотт Стэдмен.

"Мария Бутина, представитель российского сенатора Александра Торшина, и женщина, которая задала вопрос Трампу о санкциях в конце 2015 года, только что была арестована и обвиняется в том, что она является агентом России", – написал он.

BREAKING: Maria Butina, deputy of Russian Senator Alexander Torshin, and woman who asked Trump question about sanctions in late 2015 has just been arrested and charged with being an agent of Russia. — Scott Stedman (@ScottMStedman) 16 липня 2018 р.

11 июля стало известно, что Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию страны.



16 июля в Хельсинки состоялись первые двусторонние переговоры между президентами России и РФ, на которых президентам, в частности, задавали вопросы о 12 россиянах, которым предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы.