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У Вашингтоні за підозрою у шпигунстві затримали 29-річну росіянку

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У Вашингтоні за підозрою у шпигунстві затримали 29-річну росіянку
У Вашингтоні за підозрою у шпигунстві затримали 29-річну росіянку / Фото із відкритих джерел

29-річну громадянку Росії Марію Бутіну затримали у столиці США за звинуваченням у шпигунстві.

Відповідне повідомлення з'явилось 16 липня на сайті Міністерства юстиції США.

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Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США, у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".

У повідомленні зазначено, що 29-річна громадянка Росії Марія Бутіна, яка проживає у Вашингтоні, була затримана 15 липня.

З початку 2015 року та принаймні до лютого 2017 року Бутіна працювала під керівництвом високопоставленого чиновника російського уряду, який раніше був членом парламенту РФ, а потім обійняв високу посаду в Центробанку,
– йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Цей чиновник перебував під американськими санкціями з квітня 2018 року.

Про затримання Буніною на своїй сторінці в Twitter повідомив також журналіст-розслідувач BuzzFeed Скот Стедмен.

"Марія Бутіна, представник російського сенатора Олександра Торшина, і жінка, яка задала питання Трампу про санкції в кінці 2015 року, тільки що була заарештована і звинувачується в тому, що вона є агентом Росії", – написав він.

11 липня стало відомо, що Греція вирішила видворити з території країни двох російських дипломатів, ще двом співробітникам дипвідомства буде заборонено в’їзд на територію країни.

16 липня у Гельсінкі відбулись перші двосторонні переговори між президентами Росії та РФ, на яких президентам, зокрема, ставили питання 12 росіянам висунули звинувачення у втручанні в американські вибори.

Теги: Новини Росії Новини США
Джерело: 24 Канал
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