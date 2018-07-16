У Вашингтоні за підозрою у шпигунстві затримали 29-річну росіянку

29-річну громадянку Росії Марію Бутіну затримали у столиці США за звинуваченням у шпигунстві.

Відповідне повідомлення з'явилось 16 липня на сайті Міністерства юстиції США.

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Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США, у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".

У повідомленні зазначено, що 29-річна громадянка Росії Марія Бутіна, яка проживає у Вашингтоні, була затримана 15 липня.

З початку 2015 року та принаймні до лютого 2017 року Бутіна працювала під керівництвом високопоставленого чиновника російського уряду, який раніше був членом парламенту РФ, а потім обійняв високу посаду в Центробанку,

– йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Цей чиновник перебував під американськими санкціями з квітня 2018 року.

Про затримання Буніною на своїй сторінці в Twitter повідомив також журналіст-розслідувач BuzzFeed Скот Стедмен.

"Марія Бутіна, представник російського сенатора Олександра Торшина, і жінка, яка задала питання Трампу про санкції в кінці 2015 року, тільки що була заарештована і звинувачується в тому, що вона є агентом Росії", – написав він.

BREAKING: Maria Butina, deputy of Russian Senator Alexander Torshin, and woman who asked Trump question about sanctions in late 2015 has just been arrested and charged with being an agent of Russia. — Scott Stedman (@ScottMStedman) 16 липня 2018 р.

11 липня стало відомо, що Греція вирішила видворити з території країни двох російських дипломатів, ще двом співробітникам дипвідомства буде заборонено в’їзд на територію країни.



16 липня у Гельсінкі відбулись перші двосторонні переговори між президентами Росії та РФ, на яких президентам, зокрема, ставили питання 12 росіянам висунули звинувачення у втручанні в американські вибори.