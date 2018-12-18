В Вашингтоне суд отложил оглашение приговора Майклу Флинну

В Вашингтоне суд перенес на 13 марта оглашение приговора экс-советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну, которого обвиняют в лжесвидетельстве ФБР. Спецпрокурор Роберт Мюллер просит суд "проявить сдержанность", так как Флинн помогал следствию.

Об этом сообщает The Guardian.

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Ранее 24 канал писал, что экс-советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна официально обвинили в ложных показаниях относительно вмешательства России в выборы в США. Политик признался, что говорил неправду на допросе в ФБР.

Известно, что Майкл Филинн за несколько недель до инаугурации Трампа общался с послом России в США Сергеем Кисляком о возможной отмене санкций против Москвы. Именно по поводу этих контактов, по данным следствия, Флинн дал ФБР ложные показания.

Более того, во время заседания суда во вторник, 18 декабря, один из судей сказал Флинну, что он не скрывает отвращения из-за этого преступления.

Можно сказать, что вы продали свою страну,

– сказал судья.

К слову, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская администрация разработала новый план палестино-израильского урегулирования, который будет отличаться от предыдущих.