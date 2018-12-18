У Вашингтоні суд відклав оголошення вироку Майклу Флінну

У Вашингтоні суд переніс на 13 березня оголошення вироку екс-раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну, якого звинувачують у неправдивих свідченнях ФБР. Спецпрокурор Роберт Мюллер просить суд "проявити вибачливість", бо Флінн допомагав слідству.

Про це повідомляє The Guardian.

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Раніше 24 канал писав, що екс-радника з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Майкла Флінна офіційно звинуватили у неправдивих свідченнях щодо втручання Росії в вибори у США. Політик зізнався, що говорив неправду на допиті у ФБР.

Відомо, що Майкл Філінн за декілька тижнів до інавгурації Трампа спілкувався з послом Росії в США Сергієм Кісляком про можливе скасування санкцій проти Москви. Саме щодо цих контактів, за даними слідства, Флінн дав ФБР неправдиві свідчення.

Більше того, під час засідання суду у вівторок ,18 грудня, один із суддів сказав Флінну, що він не приховує відрази через цей злочин.

Можна сказати, що ви продали свою країну,

— сказав суддя.

До слова, постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що американська адміністрація розробила новий план палестино-ізраїльського врегулювання, який буде відрізнятися від попередніх.