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      У Вашингтоні суд відклав оголошення вироку Майклу Флінну

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      У Вашингтоні суд відклав оголошення вироку Майклу Флінну
      У Вашингтоні суд відклав оголошення вироку Майклу Флінну / frontnews.eu

      У Вашингтоні суд переніс на 13 березня оголошення вироку екс-раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну, якого звинувачують у неправдивих свідченнях ФБР. Спецпрокурор Роберт Мюллер просить суд "проявити вибачливість", бо Флінн допомагав слідству.

      Про це повідомляє The Guardian.

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      Раніше 24 канал писав, що екс-радника з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Майкла Флінна офіційно звинуватили у неправдивих свідченнях щодо втручання Росії в вибори у США. Політик зізнався, що говорив неправду на допиті у ФБР.

      Відомо, що Майкл Філінн за декілька тижнів до інавгурації Трампа спілкувався з послом Росії в США Сергієм Кісляком про можливе скасування санкцій проти Москви. Саме щодо цих контактів, за даними слідства, Флінн дав ФБР неправдиві свідчення.

      Більше того, під час засідання суду у вівторок ,18 грудня, один із суддів сказав Флінну, що він не приховує відрази через цей злочин.

      Можна сказати, що ви продали свою країну,
      — сказав суддя.

      До слова, постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що американська адміністрація розробила новий план палестино-ізраїльського врегулювання, який буде відрізнятися від попередніх.

      Теги: Новини Росії Санкції Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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