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В Венгрии подтвердили, что пойдут на уступки относительно языкового закона в образовании

19 Читати новину українською
Сийярто предложил Украине создать межправительственную рабочую группу по языковому закону в образовании
Сийярто предложил Украине создать межправительственную рабочую группу по языковому закону в образовании / unian.ua

Венгрия не заинтересована в споре и хочет окончательно найти решение ситуации, которая сложилась вокруг "языковой статьи" украинского закона "Об образовании". Правительство страны предложило Украине создать межправительственную рабочую группу, которой поручат следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно этого вопроса.

Об этом говорится на сайте венгерского правительства.

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Венгрия предлагает создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно Украины. Нарушая права венгерского национального меньшинства, Украина привела к ситуации, которая является плохой для всех,
– заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Он отметил, что его цель – вернуть закарпатским венграм права, которые им предоставлялись ранее и гарантировались.

"Наша цель – дать нам возможность вернуться к нашей политике, которая была построена в случае Украины на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов наших соседей. Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав", – добавил глава венгерского МИД.

Напомним, 29 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал, что 5 июня Министерство образования Украины проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул Украине ультиматум, после выполнения которого официальный Будапешт отменит свое вето на проведение заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне министров.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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