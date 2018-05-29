В Угорщині підтвердили, що підуть на поступки щодо мовного закону в освіті

Угорщина не зацікавлена в суперечці і хоче остаточно знайти вирішення ситуації, що склалася навколо "мовної статті" українського закону "Про освіту". Глава МЗС країни запропонував Україні створити міжурядову робочу групу, якій доручать стежити за виконанням висновку Венеціанської комісії щодо цього питання.

Про це йдеться на сайті угорського уряду.

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Угорщина пропонує створити міжурядову робочу групу, якій буде доручено стежити за виконанням висновку Венеціанської комісії щодо України. Порушуючи права угорської національної меншини, Україна призвела до ситуації, яка є поганою для усіх,

– заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Він зазначив, що його мета – повернути закарпатським угорцям права, які їм надавалися раніше і гарантувалися.

"Наша мета – дати нам можливість повернутися до нашої політики, яка була побудована у випадку України на підтримці європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів наших сусідів. Венеціанська комісія передбачила, що українські органи влади повинні консультуватися з національними меншинами і утримуватися від обмеження раніше набутих прав", – додав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, 29 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував, що 5 червня Міністерство освіти України проведе консультації з представниками угорської громади щодо мовних статей закону про освіту.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув Україні ультиматум, після виконання якого офіційний Будапешт скасує своє вето на проведення засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів.