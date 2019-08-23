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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В вопросе обмена пленными надо остерегаться ловушек Путина, – эксперт

      183 Читати новину українською
      Путин поставил Зеленскому ультиматум
      Путин поставил Зеленскому ультиматум / gettyimages.com

      Если обмен пленными состоится, то это – жест Путина в сторону Запада. Но в процессе обмена Зеленскому надо избежать определенных рисков.

      Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Не надо рассматривать Путина как благодетеля в вопросе обмена пленными. Это своего рода крючок Кремля президенту Зеленскому. На встрече с Макроном Путин озвучил ультиматум Зеленскому. Встреча на высшем уровне – в "Нормандском формате" – состоится только если в Конституции будет закреплен особый статус ОРДЛО, пройдет амнистия боевиков и прямые переговоры с оккупационными администрациями,
      – замечает Владимир Фесенко.

      Впрочем, по убеждению политолога, вряд ли Зеленский будет выполнять эти требования Путина.

      Что известно об обмене пленнымиРоссия и Украина близки к завершению процесса двустороннего обмена пленными. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена "33 на 33 человека". Об этом со ссылкой на собственные источники, "близкие к переговорам", сообщило российское издание РБК.

      Известно, что в списке не будет украинского журналиста с двойным гражданством Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Вышинского могут освободить по другой – "особой" – схеме. Москва вроде бы не настаивает на обязательном обмене Вышинского – для России лишь является принципиальным факт его освобождения. Освободят ли на этот раз украинского режиссера Олега Сенцова – приближенным к переговорам лицам не известно.

      заручники Кремля
      Украинские моряки, которые находятся в российском плену / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Обмен пленными Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
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