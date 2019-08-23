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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      В питанні обміну полоненими треба остерігатися пасток Путіна, – експерт

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      Путін поставив Зеленському ультиматум
      Путін поставив Зеленському ультиматум / gettyimages.com

      Якщо обмін полоненими відбудеться, то це – жест Путіна в бік Заходу. Але в процесі обміну Зеленському треба уникнути певних ризиків.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Не треба розглядати Путіна як благодійника в питанні обміну полоненими. Це свого роду гачок Кремля президенту Зеленському. На зустрічі з Макроном Путін озвучив ультиматум Зеленському. Зустріч на вищому рівні – в "Нормандському форматі" – відбудеться тільки якщо в Конституції України буде закріплений особливий статус ОРДЛО, пройде амністія бойовиків і прямі переговори з окупаційними адміністраціями,
      – зауважує Володимир Фесенко.

      Втім, на переконання політолога, навряд чи Зеленський виконуватиме ці вимоги Путіна.

      Що відомо про обмін полоненими Росія і Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну "33 на 33 людини". Про це з посиланням на власні джерела, "близькі до переговорів", повідомило російське видання РБК.

      Відомо, що в списку не буде українського журналіста із подвійним громадянством Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Вишинського можуть звільнити за іншою – "особливою" – схемою. Москва начебто не наполягає на обов'язковому обміні Вишинського – для Росії лиш є принциповим факт його звільнення. Чи звільнять цього разу українського режисера Олега Сенцова – наближеним до переговорів особам не відомо.

      заручники Кремля
      Українські моряки, які перебувають у російському полоні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Обмін полоненими Війна на Донбасі Володимир Путін Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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