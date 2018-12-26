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      "В восприятии войны украинцами есть определенный парадокс": эксперт раскрыл причину

      Актуальное интервью 59 Читати новину українською

      О победах и провалах гражданского общества, о негативных и положительных итогах 2018 года и о последствиях военного положения – в прямом эфире 24 канала рассказал профессор политологии, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

      О плюсах 2018 года

      – Кстати, если говорить о том, что было хорошего в прошлом году. Вообще, если анализировать, было очень много вещей, которых мы достигли. Фонд "Демократические инициативы" провел экспертный опрос. Мы будем 28 декабря представить его результаты.

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      – Я тоже проходил эти опросы. Когда речь идет о негативе, сразу знаешь, что писать: коррупция, социально-экономические проблемы ... Что позитивного? Начинаешь вспоминать. А потом ты набираешь-набираешь ... И, на самом деле, оказывается, что очень много конкретных вещей. Вот я занимаюсь внешней политикой. Конкретно: санкций против России продолжили, возобновление сотрудничества с МВФ, летальное вооружение от США получили, Ryan Air зашел в Украину.

      О предвыборных рейтингах

      – Когда я смотрю на эти рейтинги (касаемо выборов 2019 – 24 канал) и вижу поддержку популистов, которые способны только обещать или неожиданную поддержку людей, которые вообще не имеют отношения к политике – это тоже минусы. Причем, это минус и гражданскому обществу, и минус власти.

      О военном положении

      – Я не отношу военное положение в главным событиям 2018 года, потому что мне кажется, что его провели в лайтовом, смягченном варианте. Это была определенная компромиссная попытка, чтобы не оттянуть выборы, сохранить баланс с демократическим процессом и не ограничивать права граждан.

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      – В восприятии украинцами войны есть определенный парадокс: когда мы спрашиваем о ней, то война входит в тройку, а по некоторым опросам даже на первом месте, болезненных вопросов для украинцев. Но непосредственно людей это мало касается, как будто война "где-то там". Это такой механизм психологической защиты, украинцы предпочитают об этом не вспоминать. Поэтому когда им сказали о военном положении, они сразу запаниковали, что будет мобилизация, поднимется курс валют, будут какие-то ограничения.

      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины
      Источник: 24 канал
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