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      Томос, рейтинги Порошенко и заложники Кремля – главные темы 2018: комментарии Казарина

      Актуальное интервью 70 Читати новину українською

      Важнейшие общественные события, которые произошли в 2018 году – военное положение, Томос, рейтинги Порошенко, "евробляхи" и нападения на активистов. О главных темах в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Павел Казарин.

      Об освобождении украинских заложников

      E коллективного Вашингтона, куда еще входит Брюссель, были бы шансы добиться от Владимира Путина каких-то действий. В голове руководителей Кремля идти на уступки – это значит капитулировать. За 2018 ни один украинский заложник домой не вернулся, потому что ключи от их судьбы находятся в Москве, а не в Киеве. И заставить их открыть может только тот игрок, которого Москва считает равным себе.

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      О готовности украинцев выходить на Майдан

      Украинцы выходят на масштабные митинги, когда им есть против чего или против кого протестовать. Сейчас настолько сильных "антигероев" нет. Оба Майдана объединяло то, что это был протест, в первую очередь, не за что-то, а против чего-то. В этом смысле, например, Виктор Янукович был такой универсальной фигурой, которая раздражала как этически, так и эстетически. И против него легко было выходить протестовать.

      Читайте также: Антикоррупционные итоги: глава НАБУ рассказал о самых громких событиях в 2018 году

      О том, как Томос повлияет на рейтинги Порошенко

      Получение Томоса и создание Единой поместной церкви – это событие, которое впишет 2018 год в украинские учебники по истории. Это вещи, которые невозможно обновить. Понятно, что Президент пользуется и будет использовать эту ситуацию в президентских выборах. Однако, есть сомнения, даст ли это ему высокие рейтинги. Ведь не нужно преувеличивать уровень обычного оцерковления украинского общества

      Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ Томос Заложники Петр Порошенко Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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