Томос, рейтинги Порошенка та заручники Кремля – головні теми 2018 року: коментарі Казаріна

Найважливіші суспільні події, які сталися у 2018 році – воєнний стан, Томос, рейтинги Порошенка, "євробляхи" та напади на активістів. Про головні теми в прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Павло Казарін.

Про звільнення українських заручників

У колективного Вашингтона, куди ще входить Брюссель, були б шанси добитися від Володимира Путіна якихось дій. В голові керівників Кремля йти на поступки – це означає капітулювати. За 2018 рік ні один український заручник додому не повернувся, тому що ключі від їхньої долі знаходяться в Москві, а не в Києві. І змусити їх відчинити може тільки той гравець, якого Москва вважає рівним собі.

Читайте також: Фінансова криза чи зростання цін на газ: чого очікувати від економіки у 2019 році

Про готовність українців виходити на Майдан

Українці виходять на масштабні мітинги, коли їм є проти чого або ж проти кого протестувати. Наразі настільки сильних "антигероїв" немає. Обидва Майдани об'єднувало те, що це був протест, в першу чергу, не за щось, а проти чогось. В цьому сенсі, наприклад, Віктор Янукович був такою універсальною фігурою, яка дратувала як етично, так і естетично. І проти нього легко було виходити протестувати.

Читайте також: Антикорупційні підсумки: очільник НАБУ розповів про найгучніші події в 2018 році

Про те, як Томос вплине на рейтинги Порошенка

Отримання Томосу та створення Єдиної помісної церкви – це подія, яка впише 2018 рік в українські підручники з історії. Це речі, які неможливо оновити. Зрозуміло, що Президент користується і буде використовувати цю ситуацію у президентських виборах. Однак, є сумніви, чи дасть це йому високих рейтингів. Адже не потрібно перебільшувати рівень буденного воцерковлення українського суспільства