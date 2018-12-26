Казарін розповів, з ким Москва може сісти за стіл переговорів

Головна особливість Москви в тому, що вона не готова розглядати Київ як переговорника щодо заручників.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст та автор відеоблогу "Грані правди" Павло Казарін.

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За його словами, Росія, напевно, бачить єдиним можливим перемовником – Вашингтон. У колективного Вашингтона, куди ще входить Брюссель, були б шанси добитися від Володимира Путіна якихось дій. В голові керівників Кремля йти на поступки – це означає капітулювати.

За 2018 рік ні один український заручник додому не повернувся, тому що ключі від їхньої долі знаходяться в Москві, а не в Києві. І змусити їх відчинити може тільки той гравець, якого Москва вважає рівним собі,

– заявив Каразін.

"Невідомо, чи сяде Путін з новим президентом за стіл переговорів. Все залежить від того, яку межу компромісів він проведе. Якщо він вирішить принести в Україну мир по правилам Кремля, то, можливо, в пакет домовленостей включать українських заручників. Можливо, й ні", – додав журналіст.

Дивіться повний випуск інтерв'ю за 26 грудня 2018 року:

Нагадаємо, 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.