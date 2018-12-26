Казарин рассказал, с кем Москва может сесть за стол переговоров

Главная особенность Москвы в том, что она не готова рассматривать Киев как переговорщика относительно заложников.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист и автор видеоблога "Грани правды" Павел Казарин.

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По его словам, Россия, наверное, видит единственным возможным переговорщиком – Вашингтон. У коллективного Вашингтона, куда еще входит Брюссель, были бы шансы добиться от Владимира Путина каких-то действий. В голове руководителей Кремля идти на уступки – значит капитулировать.

По 2018 год ни один украинский заложник домой не вернулся, потому что ключи от их судьбы находятся в Москве, а не в Киеве. И заставить их открыть может только тот игрок, которого Москва считает равным себе,

– заявил Каразин.

"Неизвестно, сядет ли Путин с новым президентом за стол переговоров. Все зависит от того, какую границу компромиссов он проведет. Если он решит принести в Украину мир по правилам Кремля, может быть, в пакет договоренностей включат украинских заложников. Возможно, и нет", – добавил журналист.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.