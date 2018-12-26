19:34
26 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Казарин рассказал, с кем Москва может сесть за стол переговоров

      100 Читати новину українською
      Кремль
      Кремль / Фото из открытых источников

      Главная особенность Москвы в том, что она не готова рассматривать Киев как переговорщика относительно заложников.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист и автор видеоблога "Грани правды" Павел Казарин.

      Читайте также: Россия и боевики игнорируют предложения Украины по обмену заложниками, – Геращенко

      По его словам, Россия, наверное, видит единственным возможным переговорщиком – Вашингтон. У коллективного Вашингтона, куда еще входит Брюссель, были бы шансы добиться от Владимира Путина каких-то действий. В голове руководителей Кремля идти на уступки – значит капитулировать.

      По 2018 год ни один украинский заложник домой не вернулся, потому что ключи от их судьбы находятся в Москве, а не в Киеве. И заставить их открыть может только тот игрок, которого Москва считает равным себе,
      – заявил Каразин.

      "Неизвестно, сядет ли Путин с новым президентом за стол переговоров. Все зависит от того, какую границу компромиссов он проведет. Если он решит принести в Украину мир по правилам Кремля, может быть, в пакет договоренностей включат украинских заложников. Возможно, и нет", – добавил журналист.

      Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук