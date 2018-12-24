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      Антикорупційні підсумки: очільник НАБУ розповів про найгучніші події в 2018 році

      Актуальне інтерв'ю 29 Читать новость на русском

      Про антикорупційні підсумки в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

      Про поновлення Насірова на посаді глави ДФС

      – Це ознака реваншу корупційної системи в країні. Такий вирок суду носить великі репутаційні ризики для України. Адже британська сторона декілька разів надавала документи, які підтверджують протилежне. Партнери з Великобританії не розуміють, чому вони заявляють про те, що в них є дані, надають номер паспорта, який був виданий Насірову, а суд все одно пише, що це не відповідає дійсності. Це – неповага до наших міжнародних партнерів.

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      Про співпрацю з САП, НАЗК у справах Семочка й Демчини

      – Факти, у тому числі виявлені у ході журналістського розслідування, перевіряються у ході розслідування детективами НАБУ. Але коли буде результат – важко навіть прогнозувати. Чомусь НАЗК, щойно готується підозра по якомусь топ-посадовцю, видає висновки про відсутність ознак незаконного збагачення. Коли ми розслідуємо справи, то навіть не покладаємо надії на якусь конструктивну співпрацю з НАЗК. Головне, щоб воно не заважало.

      Про те, чому затягується справа Мартиненка

      – Ця справа є рекордсменом по швидкості розслідування. Крім того, з появою Антикорупційного суду більшість справ почали розглядатися набагато швидше. Це пов'язано з тим, що хабарники та корупціонери хочуть у найкоротший термін завершити усілякі клопотання, аби звичайні суди винесли потрібні їм рішення.

      – Ніяких порушень, звичайно, немає. Понад 600 сторінок доказів злодіянь Мартиненка було передано до НАБУ на закодованій швейцарською стороною флешці. Розуміючи, що проти таких доказів неможливо чинити опір, Мартиненко вирішив почати дискредитацію всієї документальної бази.

      Про те, коли запрацює Антикорупційний суд

      – Наразі від парламенту вже мало що залежить, адже він виконав свою функцію у створенні Антикорупційного суду. Як він виконував – це окрема історія. Ми все це бачили. В грудні 2017 року був поданий закон, який, фактично, спрощував звільнення керівника Антикорупційного бюро. Але під тиском міжнародної спільноти та громадянського суспільства за цей закон поки що не голосували. І з'явився проект закону про Вищий антикорупційний суд, який і був ухвалений в червні 2018 року.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Новини політики Новини України Артем Ситник НАБУ Корупція Сергій Семочко Микола Мартиненко Роман Насіров НАЗК САП
      Джерело: 24 канал
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