Коли запрацює Антикорупційний суд: Ситник розповів, від кого наразі залежить запуск органу

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в прямому ефірі 24 каналу зазначив, що наразі запуск Антикорупційного суду залежить від трьох органів.

За його словами, наразі від парламенту вже мало що залежить, адже він виконав свою функцію у створенні Антикорупційного суду.

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"Як він виконував – це окрема історія. Ми все це бачили. В грудні 2017 року був поданий закон, який, фактично, спрощував звільнення керівника Антикорупційного бюро. Але під тиском міжнародної спільноти та громадянського суспільства за цей закон поки що не голосували. І з'явився проект закону про Вищий антикоурпційни суд, який і був ухвалений в червні 2018 року", – розповів Артем Ситник.

Він зазначив, що наразі запуск цього суду залежить від трьох органів: Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя і безпосередньо президент, який повинен підписати укази про призначення цих суддів.

Ми в цьому процесі також задіяні, як і були задіяні в інших конкурсах, – на Верховний Суд, наприклад. Ми робимо досьє на кандидатів на підставі меморандуму, який підписаний з комісією суддів. І передаємо ці матеріали в комісію для того, щоб вона і Рада міжнародних експертів могли перевірити кандидата в тому числі на його доброчесність,

– підкреслив голова НАБУ.

Також він ствердив, що минуло тижня (з середини грудня 2018 року) НАБУ почало передавати матеріали по тих кандидатах, які пройшли перші етапи конкурсу. За його словами, можливо, вже наприкінці грудня буде починатися співбесіда з цими кандидатами.

Тому сформувати обсяг кандидатів до цього суду до кінця лютого – початку березня 2019 року можна. В подальшому включається Вища рада правосуддя,

– наголосив Артем Ситник.

На прохання дати загальну оцінку кандидатам директор НАБУ не погодився. "Я не буду давати оцінку кандидатам в Антикорупційний суд. Тому що оцінка кандидатів – це компетенція інших органів, а не Антикорупційного бюро, тим більше – його директора", – зазначив він. Проте також додав: шанси на те, що оберуть достойних, є.

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"Оцінка кандидата відбувається з двох точок зору: з точки зору професійності та з точки зору доброчесності. З точки зору професійності – більша відповідальність на комісії суддів. З точки зору доброчесності: якщо говоримо про Верховний суд, то суспільство покладає надії на Раду доброчесності, якщо ми говоримо про Антикорупційний суд –то на Раду міжнародних експертів", – сказав Артем Ситник.

Також він додав, що НАБУ теж працює з Радою міжнародних експертів, завдяки чому підписані відповідні меморандуми про обмін інформацією.

Тому є всі шанси врахувати інформацію, яка свідчила б про можливу недоброчесність окремих кандидатів,

– запевнив директор НАБУ Артем Ситник.