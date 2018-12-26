"У сприйнятті війни українцями є певний парадокс": експерт розкрив причину

Про перемоги та провали громадянського суспільства, про негативні та позитивні підсумки 2018 року та про наслідки воєнного стану – у прямому ефірі 24 каналу розповів професор політології, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань.

Про плюси 2018 року

– До речі, якщо говорити про те, що було добре минулого року. Взагалі, якщо аналізувати, було дуже багато речей, яких ми досягли. Фонд "Демократичні ініціативи" провів експертне опитування. Ми будемо 28 грудня презентувати його результати.

Читайте також: Томос, рейтинги Порошенка та заручники Кремля – головні теми 2018 року: коментарі Казаріна

– Я теж проходив ці опитування. Коли йдеться про негатив, відразу знаєш, що писати: корупція, соціально-економічні негаразди... Що позитивного? Починаєш згадувати. А потім ти набираєш-набираєш... І, насправді, виявляється, що дуже багато конкретних речей. От я займаюся зовнішньою політикою. Конкретно: санкцій проти Росі продовжили, відновлення співпраці з МВФ, летальну зброю від США отримали, Ryan Air зайшов в Україну.

Про передвиборчі рейтинги

– Коли я дивлюсь на ці рейтинги (щодо виборів 2019 – 24 канал) і бачу підтримку популістів, які здатні лише обіцяти або несподівану підтримку людей, які взагалі не мають відношення до політики – це теж мінуси. При чому, це мінус і громадянському суспільству, і мінус владі.

Про воєнний стан

– Я не відношу воєнний стан до головних подій 2018 року, тому що мені здається, що його провели у лайтовому, пом'якшеному варіанті. Це була певна компромісна спроба, щоб не відтягнути вибори, зберегти баланс з демократичним процесом та не обмежувати права громадян.

Читайте також: Антикорупційні підсумки: очільник НАБУ розповів про найгучніші події в 2018 році

– У сприйнятті українців війни є певний парадокс: коли ми питаємо про неї, то війна входить у трійку, а за деякими опитуваннями навіть на першому місці, болючих питань українців. Але безпосередньо людей це мало торкається, начебто війна "десь там". Це такий механізм психологічного захисту, українці воліють про це не згадувати. Тому коли їм сказали про воєнний стан, вони одразу запакінували, що буде мобілізація, підніметься курс валют чи будуть якісь обмеження.