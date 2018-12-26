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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      "У сприйнятті війни українцями є певний парадокс": експерт розкрив причину

      Актуальне інтерв'ю 388 Читать новость на русском

      Про перемоги та провали громадянського суспільства, про негативні та позитивні підсумки 2018 року та про наслідки воєнного стану – у прямому ефірі 24 каналу розповів професор політології, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань.

      Про плюси 2018 року

      – До речі, якщо говорити про те, що було добре минулого року. Взагалі, якщо аналізувати, було дуже багато речей, яких ми досягли. Фонд "Демократичні ініціативи" провів експертне опитування. Ми будемо 28 грудня презентувати його результати.

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      – Я теж проходив ці опитування. Коли йдеться про негатив, відразу знаєш, що писати: корупція, соціально-економічні негаразди... Що позитивного? Починаєш згадувати. А потім ти набираєш-набираєш... І, насправді, виявляється, що дуже багато конкретних речей. От я займаюся зовнішньою політикою. Конкретно: санкцій проти Росі продовжили, відновлення співпраці з МВФ, летальну зброю від США отримали, Ryan Air зайшов в Україну.

      Про передвиборчі рейтинги

      – Коли я дивлюсь на ці рейтинги (щодо виборів 2019 – 24 канал) і бачу підтримку популістів, які здатні лише обіцяти або несподівану підтримку людей, які взагалі не мають відношення до політики – це теж мінуси. При чому, це мінус і громадянському суспільству, і мінус владі.

      Про воєнний стан

      – Я не відношу воєнний стан до головних подій 2018 року, тому що мені здається, що його провели у лайтовому, пом'якшеному варіанті. Це була певна компромісна спроба, щоб не відтягнути вибори, зберегти баланс з демократичним процесом та не обмежувати права громадян.

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      – У сприйнятті українців війни є певний парадокс: коли ми питаємо про неї, то війна входить у трійку, а за деякими опитуваннями навіть на першому місці, болючих питань українців. Але безпосередньо людей це мало торкається, начебто війна "десь там". Це такий механізм психологічного захисту, українці воліють про це не згадувати. Тому коли їм сказали про воєнний стан, вони одразу запакінували, що буде мобілізація, підніметься курс валют чи будуть якісь обмеження.

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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