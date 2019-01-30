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      В Восточной Европе становится опаснее: Россия разместила в Крыму ракетные комплексы

      24 Читати новину українською
      Ракетный комплекс "Скала" (Иллюстрация) / ria.ru
      Ракетный комплекс "Скала" (Иллюстрация) / ria.ru

      Россия продолжает милитаризацию аннексированного ею Крыма. В частности, Кремль разместил на полуострове ракетные комплексы, которые угрожают безопасности стран Восточной Европы.

      Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко убежден, что ситуация в отношении безопасности Украины обостряется. По его словам, Россия также наращивает наступательные группировки войск возле границы Украины.

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      "Ситуация на Донбассе и в Азовско-Черноморском регионе, которая характеризуется наращиванием наступательных группировок вблизи границы Украины и милитаризацией Крымского полуострова, в том числе с размещением ракетных комплексов, что является угрозой для восточноевропейских стран", – говорится в сообщении пресс-службы Минообороны по результатам встречи Петренко с немецкой делегацией.

      На заседании также обсуждался вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс и развертывание миссии ОБСЕ в Черном и Азовском морях, чтобы не допустить там эскалацию конфликта между Украиной и Россией.

      Что происходит в Азовском море?

       •  С начала 2018 года Россия задержала более 200 судов, которые осуществляли переход через Керченский пролив в Азовское море (по оценкам Министерства инфраструктуры, каждый день простоя стоит судовладельцам 15-50 тысяч долларов);
       •  25 ноября 2018 года во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ обстреляли украинские. В результате этого 6 военных моряков ВМС ВСУ получили ранения. Россия тогда захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Последних арестовали и вывезли на судилище в московских СИЗО;
       •  28 ноября Украина ввела военное положение на 30 дней на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Его действие закончилось 26 декабря в 14 часов;
       •  30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет;
       •  16 января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест пленным украинским морякам до 24 апреля (из них шестерым, которых ранили 25 ноября, – до 26 апреля). Все захваченные РФ украинские моряки назвали себя военнопленными;
       •  26 января ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

      О том, что Кремль использует Крым как военный площадку, все больше свидетельствуют последние события. Все чаще появляются фото колонн с военной техникой России, которая направляется в оккупированный Крым. А несколько дней назад появилась информация, что российские военные отправили в оккупированный Симферополь два вертолета Ми-8, на которых установлены блоки под ракеты класса "воздух-земля". В Минобороны считают, что сейчас в оккупированном Крыму находятся более 30 тысяч российских военнослужащих. Россия создала мощную группировку межвидовых сил. При этом за период оккупации значительно увеличили количество противокорабельных ракетных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.

      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости политики Міністерство оборони України Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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