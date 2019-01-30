У Східній Європі стає небезпечніше: Росія розмістила у Криму ракетні комплекси

Росія продовжує мілітаризацію анексованого нею Криму. Зокрема, Кремль розмістив на півострові ракетні комплекси, які загрожують безпеці країн Східної Європи.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко переконаний, що ситуація стосовно безпеки України загострюється. За його словами, Росія також нарощує наступальні угруповання військ біля кордону України.

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"Ситуація на Донбасі та в Азовсько-Чорноморському регіоні, яка характеризується нарощуванням наступальних угруповань поблизу державного кордону України та мілітаризацією Кримського півострова, у тому числі з розміщенням ракетних комплексів, що є загрозою для східноєвропейських країн", – йдеться у повідомленні прес-служби Мінооборони за результатами зустрічі Петренка з німецькою делегацією.

На засіданні також обговрювалось питання введення миротворців ООН на Донбас та розгортання місії ОБСЄ у Чорному і Азовському морях, аби не допустити там ескалацію конфлікту між Україною та Росією.

Що відбувається в Азовському морі?

З початку 2018 року Росія затримала понад 200 суден, які здійснювали перехід через Керченську протоку в Азовське море (за оцінками Міністерства інфраструктури, кожен день простою коштує судовласникам 15-50 тисяч доларів);

25 листопада 2018 року під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ обстріляли українські. Через це 6 військових моряків ВМС ЗСУ зазнали поранень. Росія тоді захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Останніх арештували та вивезли на судилище до московських СІЗО;

28 листопада Україна ввела воєнний стан на 30 днів на території 10-ти областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Його дія закінчилась 26 грудня о 14 годині;

30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років;

16 січня 2019 року Лефортовський суд Москви подовжив арешт полоненим українським морякам до 24 квітня (з них шістьом, яких поранили 25 листопада, – до 26 квітня). Усі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими;

26 січня ПАРЄ визнала захоплених Росією українських моряків військовополоненими.

Про те, що Кремль використовує Крим як військовий майданчик, дедалі більше свідчать останні події. Все частіше з'являються фото колон із військовою технікою Росії, яка направляється до окупованого Криму. А кілька днів тому з'явилась інформація, що російські військові відправили до окупованого Сімферополя два вертольоти Мі-8, на яких встаовлені блоки під ракети класу "повітря-земля". У Міноборони вважають, що наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Росія створила потужне угрупування міжвидових сил. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами "Калібр" та бойової авіації.