В Выдубицком монастыре делают защитные экраны для врачей: видео
Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать защитные экраны для медиков. Щитки по благословению Митрополита Епифания делают в Выдубицком монастыре. Первые средства защиты уже передали медикам Киевской городской клинической больницы №10.
О помощи священнослужителей в борьбе с коронавирусом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Обратите внимание Игнорирование карантина на Пасху: серьезные последствия, которые грозят украинцам
Управление социального служения Киевской Митрополии начало производить в Выдубицком монастыре защитные экраны для медиков. Делают это по благословению Блаженнейшего Митрополита Епифания.
Первые щитки уже поступили медикам Киевской городской клинической больницы №10. Следующие будут передавать в другие больницы сразу после изготовления.
На протяжении жизни врачи помогают нам, но теперь в помощи нуждаются они, ведь находятся на передовой в борьбе с опасным вирусом,
– говорится в сообщении.
В монастыре подкрепили свою помощь словами из Священного Писания: "Чти врача честью ради нужды в нем, ибо Господь создал его" (Сир. 38: 1).
Священнослужители призывают всех поддерживать медиков молитвой и деятельной помощью.
В Выдубицком монастыре делают защитные экраны для врачей: смотрите видео
Что известно о Выдубицком монастыре?
Древний монастырь в Киеве, памятник архитектуры национального значения. С 1997 года там действует мужской монастырь Православной церкви Украины.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 14 апреля в Украине подтвердили 3 372 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 98 пациентов скончались, еще 119 больных – выздоровели.
- Украина 12 марта ввела общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Ограничения должны были продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило карантин до 24 апреля.
- Кроме того, Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
Почему стоит сидеть дома во время карантина / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Коломойский серьезно просчитался с законом о банкахсегодня , 15:30
-
Россия не будет просить ЕС о снятии санкций: дерзкий комментарий МИД РФсегодня , 16:11
-
Все кладбища Киева закроют в поминальные днисегодня , 13:25
-
Новости о коронавирусе 14 апреля: рынки снова закрывают, на лето не советуют планировать поездкисегодня , 14:36
-
Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апрелясегодня , 13:41
-
В Киеве произошел пожар со взрывом на электроподстанции – видеосегодня , 12:22