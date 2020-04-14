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      В Выдубицком монастыре делают защитные экраны для врачей: видео

      - Читати новину українською
      У Видубицькому монастирі роблять захисні екрани для медиків / kyivmaps.com

      Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать защитные экраны для медиков. Щитки по благословению Митрополита Епифания делают в Выдубицком монастыре. Первые средства защиты уже передали медикам Киевской городской клинической больницы №10.

      О помощи священнослужителей в борьбе с коронавирусом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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      Управление социального служения Киевской Митрополии начало производить в Выдубицком монастыре защитные экраны для медиков. Делают это по благословению Блаженнейшего Митрополита Епифания.

      Первые щитки уже поступили медикам Киевской городской клинической больницы №10. Следующие будут передавать в другие больницы сразу после изготовления.

      На протяжении жизни врачи помогают нам, но теперь в помощи нуждаются они, ведь находятся на передовой в борьбе с опасным вирусом,
      – говорится в сообщении.

      В монастыре подкрепили свою помощь словами из Священного Писания: "Чти врача честью ради нужды в нем, ибо Господь создал его" (Сир. 38: 1).

      Священнослужители призывают всех поддерживать медиков молитвой и деятельной помощью.

      В Выдубицком монастыре делают защитные экраны для врачей: смотрите видео

      Что известно о Выдубицком монастыре?
      Древний монастырь в Киеве, памятник архитектуры национального значения. С 1997 года там действует мужской монастырь Православной церкви Украины.

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      • По состоянию на 14 апреля в Украине подтвердили 3 372 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 98 пациентов скончались, еще 119 больных – выздоровели.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Лечение Епифаний Карантин в Украине 2020 Религия Медицина Коронавирус в Украине Православная церковь Украины
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