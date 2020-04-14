В Выдубицком монастыре делают защитные экраны для врачей: видео

Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать защитные экраны для медиков. Щитки по благословению Митрополита Епифания делают в Выдубицком монастыре. Первые средства защиты уже передали медикам Киевской городской клинической больницы №10.

О помощи священнослужителей в борьбе с коронавирусом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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Управление социального служения Киевской Митрополии начало производить в Выдубицком монастыре защитные экраны для медиков. Делают это по благословению Блаженнейшего Митрополита Епифания.

Первые щитки уже поступили медикам Киевской городской клинической больницы №10. Следующие будут передавать в другие больницы сразу после изготовления.

На протяжении жизни врачи помогают нам, но теперь в помощи нуждаются они, ведь находятся на передовой в борьбе с опасным вирусом,

– говорится в сообщении.

В монастыре подкрепили свою помощь словами из Священного Писания: "Чти врача честью ради нужды в нем, ибо Господь создал его" (Сир. 38: 1).

Священнослужители призывают всех поддерживать медиков молитвой и деятельной помощью.

В Выдубицком монастыре делают защитные экраны для врачей: смотрите видео

Что известно о Выдубицком монастыре?

Древний монастырь в Киеве, памятник архитектуры национального значения. С 1997 года там действует мужской монастырь Православной церкви Украины.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 14 апреля в Украине подтвердили 3 372 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 98 пациентов скончались, еще 119 больных – выздоровели.

Украина 12 марта ввела общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Ограничения должны были продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило карантин до 24 апреля.

Кроме того, Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.



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