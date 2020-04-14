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      У Видубицькому монастирі роблять захисні екрани для лікарів: відео

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      У Видубицькому монастирі роблять захисні екрани для медиків / kyivmaps.com

      Священнослужителі Православної церкви України почали виготовляти захисні екрани для медиків. Щитки з благословення Митрополита Епіфанія роблять у Видубицькому монастирі. Перші засоби захисту вже передали медикам Київської міської клінічної лікарні №10.

      Про допомогу священнослужителів у боротьбі з коронавірусом повідомляє пресслужба ПЦУ.

      Зверніть увагу Ігнорування карантину на Великдень: серйозні наслідки, які загрожують українцям

      Управління соціального служіння Київської Митрополії почало виготовляти у Видубицькому монастирі захисні екрани для медиків. Роблять це з благословіння Блаженнішого Митрополита Епіфанія.

      Перші щитки вже надійшли медикам Київської міської клінічної лікарні №10. Наступні передаватимуть в інші лікарні одразу після виготовлення.

      Впродовж життя лікарі допомагають нам, але тепер допомоги потребують вони, адже перебувають на передовій в боротьбі з небезпечним вірусом,
      – йдеться у повідомленні. 

      У монастирі підкріпили свою допомогу словами зі Святого Письма: "Шануй лікаря честю заради потреби у ньому, бо Господь створив його" (Сир. 38: 1).

      Священнослужителі закликають усіх підтримувати медиків молитвою та діяльною допомогою.

      У Видубицькому монастирі роблять захисні екрани для лікарів: дивіться відео

      Що відомо про Видубицький монастир? Стародавній монастир у Києві, пам’ятка архітектури національного значення. З 1997 року там діє чоловічий монастир Православної церкви України.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 14 квітня в Україні підтвердили 3 тисячі 372 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 98 пацієнтів померли, ще 119 хворих – одужали.
      • Україна 12 березня ввела загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Обмеження мали тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив карантин до 24 квітня.
      • Крім того, Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, насамперед літаками.

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      Чому варто сидіти вдома під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Лікування Епіфаній Релігія Медицина Православна церква України
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