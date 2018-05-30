В WhatsApp обнаружили долгожданную функцию

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp обнаружили в приложении функции, внедрение которых уже давно ждали. Обновление для WhatsApp анонсировали еще в начале этого месяца на конференции для разработчиков F8. Сейчас новые возможности доступны для владельцев лишь некоторых смартфонов под управлением iOS и Android.

Об этом сообщает Android Police.

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Некоторые пользователи iOS и Android уже обнаружили в WhatsApp возможность осуществления групповых аудио- и видеозвонков. Судя по всему, функция работает на стороне сервера, поэтому доступ к ней появляется даже без обновления мобильного клиента.



В WhatsApp можно осуществлять групповые звонки

Во время разговора с человеком в верхнем правом углу появляется иконка добавления других участников. Нажав на нее, можно пригласить еще двух пользователей из списка контактов. Таким образом, максимальное количество участников звонка – четыре человека.

Однако когда новые функции станут доступны всем пользователям WhatsApp – неизвестно.