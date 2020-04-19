В Западной Европе гастарбайтеров для сезонных работ привозят чартерами

Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ страдают фермеры Западной Европы. Для выполнения сезонных работ приходится привозить гастарбайтеров чартерами.

В основном сезонных рабочих доставят чартерными рейсами из Румынии и Болгарии. Рейсы организуют частные компании, сообщает ВВС.

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Фермеры в Великобритании отмечают, что без рабочих из Восточной Европы их урожаи – под угрозой. Однако во время пандемии заработки могут стоить собственного здоровья.

Обратите внимание! На немецкой земле Баден-Вюртемберг от COVID-19 умер гастарбайтер из Румынии. Имя умершего не называют, но, по информации СМИ, он собирал урожай спаржи, когда у него появились симптомы коронавируса. Очевидно, мужчина заразился уже в Германии.

Британский профсоюз фермеров (NFU) заявляет, что страна срочно нуждается в 70 тысячах сезонных рабочих. Правительство и благотворительные организации пытаются привлечь к временной работе на фермах студентов и тех, кто работал в учреждениях, которые сейчас на карантине.

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Первый чартерный рейс со 150 гастарбайтерами из Румынии приземлится 23 апреля в лондонском аэропорту Станстед. Людей для сезонных работ будут завозить самолетами минимум до конца июня.

Частные предприниматели обещают позаботиться о здоровье рабочих – у всех гастарбайтеров будут проверять температуру перед вылетом и после прибытия, при необходимости людей отправляют на карантин.

Спрос и предложение на сезонные работы во время коронавируса

По данным сайта Totaljobs, заинтересованность в сезонных работах возросла более чем на 300% . Только за неделю более 50 тысяч человек искали информацию о такой работе.

. Только за неделю более 50 тысяч человек искали информацию о такой работе. Indeed.co.ru сообщает, что между 18 марта и 1 апреля число запросов о работе на полях выросло на их сайте на 6000%.

В благотворительной организации Concordia заявили, что за последние 10 дней 36 тысяч человек проявили интерес к сезонным работам, из них 6 тысяч прошли онлайн-собеседование. 900 – получили предложения работы, но лишь 112 согласились на условия контракта.

Отметим, что во время сезонных работ спрос на украинских заробитчан за границей настолько велик, что иностранные правительства также готовы оплатить для них чартеры. С такими предложениями дипломатические ведомства обращаются в украинский МИД. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сейчас же запросы – на рассмотрении.

По состоянию на 18 апреля в мире зафиксировано более 2 миллионов 250 тысяч случаев коронавируса, более чем 154 тысячи людей умерли, выздоровели более 570 тысяч.



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