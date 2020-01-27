В Запорожье охранник стрелял из винтовки по воробьям в "Сильпо"

В местном супермаркете охранник хотел избавиться от птиц с помощью пневматической винтовки.

Охранник открыл стрельбу из пневматического оружия по воробьям, которые залетели в "Сильпо", сообщает портал "Вместе".

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Примерно за полтора часа до закрытия супермаркета очевидцы услышали звуки выстрелов в торговом зале. После чего увидели высокого мужчину, который держал в руках винтовку.



Охоранник стрелял по птицам / Фото: Вместе

Таким образом, охранник пытался избавиться от птиц в зале.



Стрелял из винтовки по птичкам / Фото: Вместе